Подтверждена гибель на Украине военного из Волжского

04 января 2023, 10:43

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Майор Сергей Аверьянов погиб на Украине, сообщили в администрации Волжского. С начала военной операции официально подтверждена гибель на Украине как минимум 192 военнослужащих из Волгоградской области.

Как сообщал "Кавказский узел", 3 января стало известно о гибели на Украине Вадима Григорова из хутора Клетского. Он стал по меньшей мере 191-м военнослужащим из Волгоградской области, чью гибель подтвердили власти.

В ходе проведения спецоперации на Украине погиб 36-летний майор Сергей Аверьянов. Глава города Волжский Игорь Воронин передал родственникам Аверьянова орден Мужества, которым он награжден посмертно, сообщил волгоградский телеканал МТВ на своем сайте со ссылкой на пресс-службу администрации Волжского.

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель не менее 192 военных из Волгоградской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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