Бакинские аналитики сочли нереалистичной идею Пашиняна о вводе в Карабах междунарордных миротворческих сил

30 декабря 2022, 17:21

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Азербайджан считает вопрос о правах и безопасности армян Карабаха своим внутренним делом и никогда не согласится на размещение многонациональных миротворческих сил или предоставление российским миротворцам мандата ООН, указал Мехман Алиев. Для решения кризиса в Лачинском коридоре достаточно договоренностей руководства Армении и Азербайджана о порядке таможенного контроля, добавил Азад Исазаде.

Как писал "Кавказский узел", критика российского миротворческого контингента, который делает все возможное для стабилизации ситуации в Лачинском коридоре, неприемлема, заявила 29 декабря официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя предложение премьер-министра Армении Никола Пашиняна направить международных миротворцев в зону карабахского конфликт или предоставить мандат ООН российским миротворцам. Для возможного привлечения международных сил необходимо согласие обеих конфликтующих сторон, подчеркнул в тот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

22 декабря премьер-министр Армении Никол Пашинян обвинил российских миротворцев в невыполнении обязательств. Он заявил, что гуманитарная ситуация в Нагорном Карабахе, заблокированном Азербайджаном, остается крайне напряженной. Российские миротворцы действуют в Нагорном Карабахе в строгом соответствии с трехсторонним заявлением от 9 ноября 2020 года, ответил ему пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. 27 декабря на встрече с президентом России Владимиром Путиным Пашинян вновь напомнил, что Лачинский коридор является зоной ответственности российских миротворцев. Дорога остается заблокированной уже 19-й день.

Предложение руководства Армении разместить в Карабахе международные миротворческие силы или придать российскому контингенту международный мандат ООН преследуют цели любыми способами вывести армянонаселенную часть региона из-под юрисдикции Баку, считает директор информационного агентства Turan Мехман Алиев.

Азербайджан, по его словам, никогда не согласится на размещение международных сил, а присутствие российского миротворческого контингента он считает временным. На его взгляд, в международной повестке вообще не стоит вопрос о размещении многонациональных миротворческих сил. "В свое время, на Будапештском саммите ОБСЕ было принято решение, что международные миротворческие силы в связи с армяно-азербайджанским конфликтом могут быть размещены после подписания мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией. Однако ОБСЕ в лице своей Минской группы не справилось с посреднической миссией, и многолетняя неурегулированность конфликта привела к войне 2020 года. Азербайджан сам своими силами восстановил свою территориальную целостность и взял под полный контроль границу с Арменией. Сейчас Азербайджан считает вопрос о правах и безопасности армян Карабаха своим внутренним делом и не намерен его обсуждать с кем-либо. Размещение же российского миротворческого контингента стало компромиссом Баку как временной меры до реинтеграции армян Карабаха в азербайджанское общество", - сказал Алиев.

Минская группа ОБСЕ – группа стран-членов ОБСЕ, созданная в 1992 году для решения вопроса по мирному урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе. Странами-сопредседателями МГ ОБСЕ являются Франция, Россия и США, говорится в опубликованной на "Кавказском узле" справке. 24 июня министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Минская группа ОБСЕ по карабахскому урегулированию прекратила свою деятельность по инициативе США и Франции, однако европейцы признают, что базой для окончательного разрешения всех остающихся вопросов в зоне карабахского конфликта служат три заявления лидеров России, Азербайджана и Армении. Россия торпедирует деятельность Минской группы ОБСЕ, так как больше не рассматривает этот формат как платформу для сотрудничества с США, заявили в июне политологи Тигран Григорян и Андриас Гукасян. Политобозреватель Наира Айрумян не исключила реорганизации Минской группы.

По его словам, Азербайджан также не приемлет размещение в Карабахе многонациональных сил с учетом того, что размещение миротворцев ООН еще не приводило к окончательному урегулированию вооруженного конфликтов.

"Более того, в отдельных случаях они оказывались не в состоянии предотвратить масштабные трагедии, как это было с геноцидом боснийских мусульман в Сребренице. Присутствие международных миротворцев может только замораживает конфликты, но никак не решает их", - сказал Алиев.

После взятия Сребреницы 11 июля 1995 года сербы предложили мусульманам эвакуацию. Под контролем нидерландского батальона желающие, в основном женщины и дети, были эвакуированы в Тузлу, но основная масса мужского населения осталась в городе, на следующий день мужчин отправили на допросы. Позже появилась информация, в частности материалы Комиссии ООН по правам человека и свидетельства нидерландских миротворцев, согласно которой сербы совершали массовые убийства мусульман в Сребренице. Точное число жертв документально не установлено, так как они были захоронены в братских могилах. По разным данным, были убиты 7-8 тыс. человек, включая гражданских лиц, пытавшихся покинуть город. Государственной комиссией по поискам пропавших без вести зарегистрировано 8,2 тысячи. жертв, Международным комитетом Красного креста - 7,8 тысяч, а согласно данным разных организаций семей жертв в Сребренице, число погибших достигает 10,7 тысяч, сообщило 21 июля 2017 года ТАСС.

Придание российскому контингенту мандата ООН Алиев назвал нереальным на фоне событий вокруг Украины.

"Западные державы будут противиться этому. Сама Россия также не проявляет инициативы, поскольку, вероятно, не хочет быть подотчетной наднациональным структурам. Наконец, любое решение должно приниматься с согласия Азербайджана, поскольку речь идет о территории, которая по международному праву находится в его юрисдикции. Но Азербайджан никогда не согласится на ограничение своих суверенных прав", - указал Алиев.

По бывшего сотрудника информационно-аналитического управления Минобороны Азада Исазаде, в Баку не отреагировали заявление Пашиняна, поскольку такие инициативы он прежде всего должен обсуждать с Азербайджаном.

"Азербайджан не воспринимает все, что обсуждается без него. Если у Пашиняна есть какие-то идеи относительно функционирования дороги между Арменией и армянонаселенной частью Карабаха, то он должен это прежде всего обсуждать с руководством Азербайджана. И вообще, сложившаяся ситуация на дороге связана с армянским населением Карабаха, а с не прозрачностью режима на этой трассе, контролируемой российскими миротворцами", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его мнению вопрос разблокировки трассы можно было бы решить на уровне руководства Армении и Азербайджана. "Для этого достаточно поставить совместный таможенный контроли армяно-азербайджанской границе в Лачинском районе. Азербайджан не против транспортировки гражданских грузов в Карабах. Однако туда не могут поставляться оружие, техника, мины, а оттуда вывозиться полезные ископаемые, в том числе золотая руда. До реинтеграции армян Карабаха в азербайджанское общества и принятия ими азербайджанского гражданства, они могут свободно выезжать и возвращаться в Карабах на основе своих местных документов. Однако въезд граждан других стран может осуществляться исключительно по законам и правилам Азербайджана", - сказал Исазаде.

По его словам, акция экоактивистов и других представителей гражданского общества не имеет цели блокады армянонаселенной части Карабаха.

"Эта акция направлена на то, чтобы Азербайджан взял под контроль использование своих природных ресурсов и предотвращение негативного воздействия от разработки рудников на окружающую среду. Конечно, проведение многодневной акции активистов в зоне, где действует особые правила въезда, невозможно без поддержки правительства. Но и власти также заинтересованы в соблюдении суверенных прав республики. С другой стороны, по таким общенациональным вопросам правительство не может не учитывать мнение общественности", - сказал Исазаде.

Он отметил, что Баку не согласится на ввод многонациональных сил в Карабах, поскольку считает вопрос прав и безопасности армян региона своим внутренним делом. Что касается наделение РМК мандатом ООН, то, по его словам, то в их присутствии вообще может отпасть необходимость если Баку и Ереван договорятся.

Напомним, утром 12 декабря азербайджанские активисты перекрыли автодорогу Степанакерт – Горис, и это лишило жителей Нагорного Карабаха транспортной связи с Арменией и внешним миром. Кроме того, прервано транспортное сообщение сел Лисагор, Мец Шен, Хин Шен и Егцаох Шушинского района со Степанакертом. Представители азербайджанских НПО требуют от российских миротворцев доступа к месторождениям "Гызылбулаг" и "Демирли" для мониторинга. 30 декабря азербайджанские активисты разрешили проехать трем машинам Международного комитета Красного Креста (МККК).

К 23 декабря ассортимент лекарств в аптеках Степанакерта заметно сократился, а в магазинах и на рынках почти не осталось овощей, рассказали "Кавказскому узлу" горожане. 25 декабря из Армении в Нагорный Карабах были доставлены 10 тонн гуманитарного груза, в том числе лекарства и детское питание, сообщили в Международном комитете Красного Креста.

Необходимость коридора, связывающего Армению и Нагорный Карабах, так или иначе озвучивалась во всех переговорах или планах урегулирования карабахского конфликта, отмечается в справке "Кавказского узла" "Лачинский коридор раздора".

Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война?", а новости о пограничном конфликте Армении и Азербайджана – на странице "Ереван и Баку делят границы".

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