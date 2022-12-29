Правозащитникам с адреса Даудова пришел ответ с оскорблениями

29 декабря 2022, 21:02

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"Команда против пыток"* получила ответы на 37 из 68 писем с исследованием о пытках на Северном Кавказе, отправленных представителям органов власти и силовых структур. Письмо, которые было направлено председателю парламента Чечни Магомеду Даудову, вернулось обратно, к нему была приложена записка с оскорблениями.

"Кавказский узел" писал, что "Команда против пыток"* в сентябре подготовила исследование "Арифметика пыток: Северо-Кавказский федеральный округ". В нем в частности указано, что о итогам доследственной проверки по жалобе на пытки в 87% случаев выносится постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Исследование было разослано 68 адресатам.

Правозащитники получили ответы от 37 адресатов.Один из экземпляров, направленный главе парламента Чечни Магомеду Даудову вернулся с анонимной запиской. "Ваша команда – это извращенное сообщество деятелей, продавших душу Сатане в лице Госдепа за 30 Серебренников! По этой причине идите к черту, продажные шкуры!", - указано в ней. Подписи под запиской не было., сообщила сегодня "Команда против пыток"*.

Глава Чечни Рамзан Кадыров, как и глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов не ответили на присланный документ. В администрацию Дагестана письмо не дошло. Ответы пришли от двух руководителей республик СКФО. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов в своем ответе процитировал 17 главу Конституции, где говорится про права и свободы человека. Он отметил, что в Республике принимаются все меры для соблюдения конституционных прав. Руководитель Кабардино-Балкарии Казбек Коков написал, что "пытки – грубое нарушение прав человека, запрет на них является безусловным, а безнаказанность угрожает всей системе правосудия", - указано в сообщении правозащитников в Telegram-канале.

Также ответы пришли из аппаратов уполномоченных по правам человека трех республик. В Карачаево-Черкесии правозащитников заверили, что «пытки не носят системный характер», а к омбудсмену Кабардино-Балкарии такие сообщения вовсе не поступали. В Общественной палате Ингушетии поблагодарили за проводимую работу, а Общественная палата Кабардино-Балкарии пообещала приложить все усилия по недопущению жестокого обращения.

В МВД Дагестана заверили, что постоянно проводят работу с личным составом, чтобы не допустить жестокого обращения со стороны полицейских. "В 2022 году было обследовано 932 кандидата на службу в органы внутренних дел и абитуриента, из которых отнесено к категории не рекомендуется – 71, приём на службу которых исключен", - указано в письме .

При этом в ряде обращений авторы исследования предлагали адресатам письма "дать свою оценку ситуации с пытками в регионе и были готовы прийти на личный прием, чтобы выработать совместные пути решения проблемы", - рассказала юрист "Команды против пыток"* Екатерина Ванслова. "Только прокуратура Кабардино-Балкарии пригласила нас на личный прием, который прошел крайне формально", - указала она.

Комментируя ответ, который пришел из приемной Магомеда Даудова, она подчеркнула. что "статья 21 Конституции РФ напрямую запрещает пытки и иное унижающее обращение". "Получается, что анонимный адресат из Чечни оскорбляет правозащитников, которые с этими самыми пытками борются и отстаивают конституционные права, в том числе в Чеченской Республике. Подобного рода ответы со стороны должностных лиц мы считаем недопустимыми и представляющими собой форму оказания давления на правозащитников в регионе", - приводятся слова Вансловой в сообщении.

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* "Комитет против пыток" внесен в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. Юристы организации создали "Команду против пыток".

** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.