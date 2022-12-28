Волгоградец осужден за финансирование террористической организации

28 декабря 2022, 03:59

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Житель Волгограда Максим Митин, признанный виновным в финансировании террористической организации "Хайят Тахри Аш-Шам"*, приговорен к восьми с половиной годам лишения свободы.

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес приговор жителю Волгограда, признанному виновным в пособничестве терроризму.

По данным регионального управления УФСБ России, 27-летний Максим Митин финансировал деятельность террористической организации "Хайят Тахрир Аш-Шам"*. В июле 2022 года против него было возбуждено уголовное дело по части 1.1 статьи 205.1 УК России, пишет v102.ru.

Суд признал Митина виновным в совершении преступления и приговорил к восьми с половиной годам лишения свободы. Два года он проведет в тюрьме, остальной срок - в колонии строгого режима, пишет "Волгоградская правда".

Отметим, что тюрьма - это учреждения, где заключенные содержатся в помещениях камерного типа практически постоянно, выходя оттуда лишь на прогулку в маленький дворик. Заключенные тюрем содержатся в строгой изоляции постоянно. В колониях строгого режима осужденные проживают преимущественно в общежитиях, выходят на работу или в столовую, говорится на сайте Федеральной службы исполнения наказаний Российской Федерации.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 23 ноября Южный окружной военный суд осудил жителя Астрахани Джасура Исматова за попытку стать участником террористической организации и приговорил к пяти годам лишения свободы.

Материалы о влиянии войны на Ближнем Востоке на ситуацию в регионах Кавказа "Кавказским узлом" публикуются на специальных тематических страницах "Сирия в огне" и "Кавказ под прицелом халифата".

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* организация признана террористической по решению Верховного суда России, ее деятельность на территории России запрещена.

** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.