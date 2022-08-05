Следственный комитет. Фото Елены Синеок, "Юга.ру"

05 августа 2022, 20:45

Житель Избербаша заподозрен в финансировании терроризма

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Дело о финансировании терроризма возбуждено против жителя Избербаша, который отбывает наказание за незаконный оборот оружия. По версии следствия, он перевел не менее 10 тысяч рублей участнику террористической организации.

По данным следствия, с 2020 года по апрель 2022 года 29-летний житель Избербаша, зная, что организация "Хайят Тахрир Аш-Шам" признана террористической и ее деятельность решением суда запрещена на территории России, перевел ее участнику не менее 10 000 тысяч рублей, сообщило управление Следкома по Дагестану.

Подозреваемый в июне был приговорен к семи годам заключения  за незаконный оборот оружия и взрывчатых веществ, также в отношении него возбуждено уголовное дело  об участии в деятельности террористической организации, говорится в сообщении на сайте ведомства.

Часть 1.1 статьи 205.1 УК РФ (содействие терроризму) предусматривает до 15 лет лишения свободы.

"Кавказский узел" также писал, что 1 апреля ФСБ сообщила  о задержании 10 пособников террористической организации "Хайят Тахрир аш-Шам"* в девяти российских регионах, в том числе в Дагестане, Ингушетии, Краснодарском крае, Астраханской и Волгоградской областях.

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Материалы о влиянии войны на Ближнем Востоке на ситуацию в регионах Кавказа "Кавказским узлом" публикуются на специальных тематических страницах "Сирия в огне" и "Кавказ под прицелом халифата".

* организация признана террористической по решению Верховного суда России, ее деятельность на территории России запрещена.

** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Двое жителей Ингушетии арестованы по делу о финансировании терроризма", "Суд в Волгограде арестовал обвиняемого в финансировании терроризма", "Жители трех регионов юга России задержаны по делу о финансировании боевиков".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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