Жители пяти регионов юга России задержаны по делу о финансировании терроризма

01 апреля 2022, 15:23

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В девяти российских регионах, в том числе в Дагестане, Ингушетии, Краснодарском крае, Астраханской и Волгоградской областях, задержаны 10 пособников террористической организации "Хайят Тахрир аш-Шам"*, сообщила сегодня Федеральная служба безопасности.

На территории республик Башкортостан, Дагестан, Ингушетия, Краснодарского края, Астраханской, Волгоградской, Новосибирской, Тульской и Тюменской областей сотрудниками ФСБ при поддержке Росгвардии задержаны 10 пособников международной террористической организации "Хайят Тахрир аш Шам"*, действующей на территории Сирии, сообщил сегодня Центр общественных связей ФСБ.

По данным ведомства, подозреваемые "создали разветвленную межрегиональную сеть по сбору, аккумулированию и переводу денежных средств на счета и банковские карты, зарегистрированные на третьих лиц", которые затем направлялись боевикам. В ходе обысков у подозреваемых были изъяты "средства коммуникации, платёжные инструменты", возбуждены и расследуются уголовные дела за содействие террористической деятельности, говорится в сообщении на сайте ведомства.

"Кавказский узел" также писал, что 15 марта суд приговорил жительницу Краснодарского края к 10 годам заключения, признав ее виновной в попытке склонить своего сына к участию в запрещенной террористической организации "Хайят Тахрир аш-Шам".

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Материалы о влиянии войны на Ближнем Востоке на ситуацию в регионах Кавказа "Кавказским узлом" публикуются на специальных тематических страницах "Сирия в огне" и "Кавказ под прицелом халифата".

* – Организация признана экстремистской по решению Верховного суда России, ее деятельность на территории России запрещена.

** – 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.