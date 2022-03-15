Жительница Кубани осуждена на 10 лет за вербовку сына

15 марта 2022, 13:15

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Суд приговорил жительницу Краснодарского края к 10 годам заключения, признав ее виновной в попытке склонить своего сына к участию в запрещенной террористической организации "Хайят Тахрир аш-Шам".

По версии следствия, жительница Краснодарского края, желая вступить в запрещенную в России международную террористическую организацию "Хайят Тахрир аш-Шам", купила билеты для себя и сына на самолет из Краснодара до Cтамбула. Затем она планировала вместе с сыном выехать в Сирию.

"Ситникова также склоняла своего сына вступить в ряды указанной организации", – привел сегодня "Интерфакс" сообщение пресс-службы Южного окружного военного суда.

Согласно материалам дела, жительница Кубани уговаривала сына пройти в Турции обучение исламской религии, чтобы затем примкнуть к сирийским террористам. Также она перевела террористам 10 тысяч рублей, сказано в сообщении пресс-службы.

Суд приговорил жительницу Кубани к 10 годам колонии общего режима, признав ее виновной по статьям о попытке принять участие в деятельности террористической организации и содействии террористической организации, а также по статье о вовлечении несовершеннолетнего в совершение преступления, сказано в сообщении. Комментариев осужденной или ее адвокатов относительно решения суда не поступало.

"Кавказский узел" также писал, что 13 декабря 2021 года суд приговорил 26-летнего мужчину к восьми годам колонии строгого режима, признав его виновным в попытках склонить узников краснодарского следственного изолятора к участию в запрещенной судом организации.