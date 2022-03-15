Уголовное дело. Фото Елены Синеок, Юга.ру

15 марта 2022, 13:15

Жительница Кубани осуждена на 10 лет за вербовку сына

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Суд приговорил жительницу Краснодарского края к 10 годам заключения, признав ее виновной в попытке склонить своего сына к участию в запрещенной террористической организации "Хайят Тахрир аш-Шам".

По версии следствия, жительница Краснодарского края, желая вступить в запрещенную в России международную террористическую организацию "Хайят Тахрир аш-Шам", купила билеты для себя и сына на самолет из Краснодара до Cтамбула. Затем она планировала вместе с сыном выехать в Сирию.

"Ситникова также склоняла своего сына вступить в ряды указанной организации", – привел сегодня "Интерфакс" сообщение пресс-службы Южного окружного военного суда.

Согласно материалам дела, жительница Кубани уговаривала сына пройти в Турции обучение исламской религии, чтобы затем примкнуть к сирийским террористам. Также она перевела террористам 10 тысяч рублей, сказано в сообщении пресс-службы.

Суд приговорил жительницу Кубани к 10 годам колонии общего режима, признав ее виновной по статьям о попытке принять участие в деятельности террористической организации и содействии террористической организации, а также по статье о вовлечении несовершеннолетнего в совершение преступления, сказано в сообщении. Комментариев осужденной или ее адвокатов относительно решения суда не поступало.

"Кавказский узел" также писал, что 13 декабря 2021 года суд приговорил 26-летнего мужчину к восьми годам колонии строгого режима, признав его виновным в попытках склонить узников краснодарского следственного изолятора к участию в запрещенной судом организации.

Примечание:

"Дарья Полюдова заподозрена в организации экстремистского сообщества", "Кубанский Свидетель Иеговы* обвинен в экстремизме", "Новое обвинение предъявлено Свидетелям Иеговы* в Нефтекумске".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

15 марта 2022, 15:00

15 марта 2022, 14:52

15 марта 2022, 13:56

15 марта 2022, 13:53

15 марта 2022, 12:28

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи