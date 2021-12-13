Мужчина осужден на Кубани по делу о вербовке

13 декабря 2021, 20:16

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Суд приговорил 26-летнего мужчину к восьми годам колонии строгого режима, признав его виновным в попытках склонить узников краснодарского следственного изолятора к участию в запрещенной судом организации.

Октябрьский районный суд Краснодара рассматривал уголовное дело в отношении 26-летнего мужчины, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 282.2 (участие в деятельности религиозного объединения, в отношении которого судом принято вступившее в законную силу решение о запрете деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности, за исключением организаций, которые в соответствии с законодательством РФ признаны террористическими) и частью 1.1 статьи 282.2 УК РФ (склонение, вербовка и иное вовлечение лица в деятельность экстремистской организации).

Согласно приговору суда, в августе 2020 года, вступив в международное религиозное объединение, деятельность которого признана экстремистской и запрещена на территории России, мужчина был сторонником религиозной идеологии и разделял основные идеи данного религиозного объединения, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте Краснодарского краевого суда.

"Находясь на территории СИЗО №1 в городе Краснодаре, он активно пропагандировал идеи запрещенной организации и проводил работу по вербовке новых участников. Для этого среди лиц, также содержащихся в СИЗО, он проводил беседы, в ходе которых обосновывал и оправдывал деятельность запрещенного религиозного объединения, а также уговаривал и призывал принять в ней участие", - сказано в сообщении на сайте суда.

Незаконная деятельность 26-летнего мужчины была выявлена и пресечена сотрудниками УФБ России по Краснодарскому краю. Октябрьский районный суд Краснодара признал его виновным и назначил наказание в виде восьми лет лишения свободы в колонии строгого режима, а также ограничение свободы на полтора года. Приговор в законную силу не вступил, сообщила объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Комментариев от осужденного или его представителей относительно решения суда не поступало.