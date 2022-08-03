Двое жителей Ингушетии арестованы по делу о финансировании терроризма

03 августа 2022, 20:13

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Следователи отчитались об аресте двоих жителей Ингушетии, заподозренных в сборе денег для террористов под видом благотворительности.

Как писал "Кавказский узел", 1 апреля Федеральная служба безопасности сообщила о задержании 10 пособников террористической организации "Хайят Тахрир аш-Шам"* в девяти российских регионах, в том числе в Дагестане, Ингушетии, Краснодарском крае, Астраханской и Волгоградской областях.

Двое жителей Ингушетии задержаны и заключены под стражу, они подозреваются в содействии террористам, сообщило сегодня региональное управление Следственного комитета на своем сайте. "По версии следствия, в период с 2018 года по 2021 год, 38- и 41-летний подозреваемые организовали сбор денежных средств посредством призыва к благотворительной деятельности в одной из социальных сетей для финансирования международной террористической организации «Исламское государство»**", - говорится в сообщении следкома.

Напомним, 26 января апелляционный военный суд оставил в силе приговор жителю Ингушетии Тимуру Хамхоеву, осужденному на девять лет колонии по делу о финансировании сирийских боевиков. 29-летний уроженец Моздока обвинялся в финансировании терроризма по части 1.1 статьи 205.1 Уголовного кодекса России, наказание по которой предусматривает от восьми до пятнадцати лет лишения свободы. Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону 21 октября 2021 года назначил Хамхоеву девять лет колонии строгого режима с отбыванием первых четырех лет в тюрьме.

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* Организация признана экстремистской по решению Верховного суда России, ее деятельность на территории России запрещена.

** Организация признана экстремистской по решению Верховного суда России, ее деятельность на территории России запрещена.

*** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.