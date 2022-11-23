23 ноября 2022, 19:50

Астраханец осужден за попытку примкнуть к сирийским боевикам

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Суд в Ростове-на-Дону счел задержанного в аэропорту Минеральных Вод Джасура Исматова виновным в попытке стать участником террористической организации и приговорил его к пяти годам лишения свободы.

Южный окружной военный суд вынес приговор жителю Астраханской области Джасуру Исматову, который планировал присоединиться к участникам террористической организации в Сирии, сообщила ФСБ.

"В 2021 году Исматов стал переписываться с одним из участников запрещенной на территории РФ международной террористической организации "Хайят Тахрир аш-Шам" и интересоваться, как добраться до Сирии, чтобы вступить в нее", - говорится в сообщении пресс-службы УФСБ по Ставропольскому краю, которое процитировал сегодня "Интерфакс".

В декабре 2021 года Исматов был задержан сотрудниками УФСБ по Ставропольскому краю в аэропорту Минеральных Вод при попытке улететь в Турцию. Ему были предъявлены обвинения в подготовке к участию в террористической организации и вооруженном формировании. Суд приговорил Исматова к пяти годам колонии строгого режима с отбыванием первых двух с половиной лет в тюрьме, сообщило агентство.

Как следует из карточки дела на сайте суда, материалы дела в отношении Исматова поступили в Южный окружной военный суд 23 сентября, состоялись шесть заседаний суда, приговор был вынесен сегодня. 

"Кавказский узел" также писал, что Южный окружной военный суд приговорил жителя Астраханской области Нозима Рустамова к двум годам колонии, усмотрев пропаганду терроризма в опубликованном им в интернете видео.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Уроженка Астрахани осуждена за помощь боевикам ИГ* в Сирии", "Опубликовано видео задержания предполагаемого спонсора ИГ* в Астрахани", "Кавказоведы обсудили антитеррористическую деятельность астраханских силовиков".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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