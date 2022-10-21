Житель Астраханской области осужден за пропаганду терроризма

21 октября 2022, 22:30

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Южный окружной военный суд приговорил Нозима Рустамова к двум годам колонии, усмотрев пропаганду терроризма в опубликованном им в интернете видео.

По версии следствия и суда, 9 октября 2020 года, находясь на территории Астраханской области, Нозим Рустамов при помощи мобильного телефона разместил в одной из социальных сетей видеофайл, содержащий призывы к осуществлению террористической деятельности, а также оправдание и пропаганду терроризма.

Рустамов признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года с отбыванием в исправительной колонии общего режима, сообщила сегодня пресс-служба Южного окружного военного суда на своем сайте.

Уголовное дело в отношении Нозима Рустамова поступило в суд 28 июля, состоялись 10 судебных заседаний, приговор был оглашен 20 октября, следует из карточки дела на сайте суда.

Нозиму Рустамову 26 лет, он родом из Самаркандской области Узбекистана, следует из списка экстремистов и террористов опубликованного на сайте Росфинмониторинга.

"Кавказский узел" также писал, что Южный окружной военный суд назначил девять лет колонии астраханцу Мурад-заде Эльмару Яшар оглы, признав его виновным в финансировании международной террористической организации.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.