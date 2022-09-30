Житель Астраханской области осужден за финансирование терроризма

30 сентября 2022, 03:57

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Южный окружной военный суд назначил девять лет колонии астраханцу Мурад-заде Эльмару Яшар оглы, признав его виновным в финансировании международной террористической организации.

По версии следствия, 30-летний житель Астраханской области Мурад-заде Эльмара Яшар оглы снабжал деньгами террористическую организацию «Хайят Тахрир аш-Шам»*.

Силовики во время обыска дома у обвиняемого изъяли религиозную литературу, электронные носители хранения информации и банковские карты, сообщил 29 сентября со ссылкой на УФСБ России по Астраханской области "Пункт А". Обвиняемый во всем сознался и написал явку с повинной, отмечается в сообщении.

Южный окружной военный суд признал Мурад-заде Эльмара Яшар оглы виновным, сообщило ведомство.

Аастраханец приговорен к девяти годам лишения свободы, первые три из которых он должен отбывать в тюрьме, а последующие шесть - в колонии строгого режима. Приговор вступил в силу, привело сообщение силового ведомства издание Astrakhan.ru.

Дело Мурад-заде Эльмара Яшар оглы по части 1.1 статьи 205.1 УК РФ (финансирование терроризма) поступило в суд 27 апреля, 7 сентября вынесен обвинительный приговор, следует из карточки дела на сайте Южного окружного военного суда. Отметим, максимальное наказание по этой статье - пожизненное лишение свободы.

Комментариев Мурад-заде Эльмара Яшар оглы или его представителей относительно решения суда не поступало.

"Кавказский узел" также писал, что 21 июля управление полиции по СКФО заявило об аресте по подозрению в финансировании терроризма и хранении оружия, гранат и наркотиков арестованы четырех жителей Астраханской области.

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* организация признана террористической по решению Верховного суда России, ее деятельность на территории России запрещена.

** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.