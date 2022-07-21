Следствие уточнило число подозреваемых в финансировании терроризма в Астраханской области

21 июля 2022, 13:35

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Четыре жителя Астраханской области арестованы по подозрению в финансировании терроризма и хранении оружия, гранат и наркотиков, отчиталось управление полиции по СКФО, подтвердив сведения источников о признательных показаниях задержанных.

Как писал "Кавказский узел", 20 июля источники в правоохранительных органах сообщили, что сотрудники МВД и ФСБ в Астраханской области задержали нескольких мужчин, подозреваемых в финансировании терроризма. Задержанные на допросах признали вину, им избрана мера пресечения в виде ареста, сообщили источники, не уточнив число подозреваемых.

Задержанные подозреваются в том, что поддерживали деятельность международных террористических групп и участвовали в сборе средств для таджикского блогера Фаруха Шами и религиозного проповедника Абу Умара Саситлинского, находящихся в розыске по уголовным делам экстремистского и террористического характера. При обыске у задержанных изъяты граната, газовый пистолет, переделанный в боевой, и сверток с наркотиками, сообщил источник в силовой структуре.

Сведения о задержании и аресте подозреваемых в Астраханской области подтвердила сегодня пресс-служба управления МВД по СКФО. "Сотрудниками Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по СКФО и ФСБ России установлена причастность четверых местных жителей к финансированию террористической деятельности", - говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

По версии следствия, участники группы "поддерживали деятельность международных террористических организаций путем сбора средств для лиц, находящихся в розыске по уголовным делам экстремистского и террористического характера". Названия организаций и имена людей, находящихся в розыске, пресс-служба управления не сообщила.

В домах подозреваемых при обыске найдены две ручные гранаты, газовый пистолет, переделанный в боевой, с патронами к нему, и сверток с наркотическим веществом, отчиталось ведомство.

Уголовные дела возбуждены по части 1.1 статьи 205.1 (финансирование терроризма), а также по части 1 статей 222 (незаконный оборот оружия и боеприпасов), 222.1 (незаконный оборот взрывных устройств) и 228 УК РФ (незаконный оборот наркотиков) УК РФ. "На допросах задержанные дали признательные показания. Им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в публикации.

Из перечисленных ведомством статей УК РФ наибольшее наказание (от восьми лет до пожизненного лишения свободы) предусмотрено статьей о финансировании терроризма.

Напомним, дагестанского проповедника Абу Умара Саситлинского (Исраила Ахмеднабиева) следствие считает организатором финансирования террористов через "благотворительные фонды" под предлогом строительства мечетей и помощи малоимущим мусульманам. Сам Саситлинский в связи с делом о финансировании террористов отверг свою причастность к этому. Сбор средств для террористов под предлогом благотворительности был широко распространен в прошлом, но жесткий контроль над банковскими транзакциями и благотворительными фондами подорвал эту практику, заявили ранее опрошенные "Кавказским узлом" эксперты.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.