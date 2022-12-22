Активисты потребовали ввода миротворцев ООН в Нагорный Карабах

22 декабря 2022, 13:43

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"Национально-демократический полюс" организовал акцию перед зданием представительства ООН в Ереване с требованием ввести международных миротворцев в Нагорный Карабах.

Как сообщал "Кавказский узел", премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил сегодня, что гуманитарная ситуация в Нагорном Карабахе, заблокированном Азербайджаном, остается крайне напряженной. Он обвинил российских миротворцев в невыполнении обязательств.

12 декабря азербайджанские активисты, требующие от российских миротворцев доступа к месторождениям "Гызылбулаг" и "Демирли" для мониторинга, перекрыли автодорогу Степанакерт (азербайджанское название – Ханкенди) – Горис в Лачинском коридоре. Это лишило жителей Нагорного Карабаха транспортной связи с Арменией и внешним миром, также оказалось прерванным транспортное сообщение сел Лисагор, Мец Шен, Хин Шен и Егцаох Шушинского района со Степанакертом. Также на территории Армении осталось более 1100 жителей Нагорного Карабаха, в том числе 270 детей, которые не смогли вернуться домой.

Активисты организовали сегодня акцию перед зданием представительства ООН в Ереване. Они растянули большой транспарант с надписью "Международные миротворцы в Арцахе" и скандировали: "Арцаху - миротворцев ООН! Армении - настоящих союзников!". Некоторые участники акции надели камуфляжи и голубые каски и встали перед зданием представительства ООН с муляжным автоматом. В руках они держали также государственные флаги Армении, Франции и флаг ООН, передает корреспондент "Кавказского узла" со ссылкой на трансляцию акции на странице "Национально-демократического полюса" (НДП) в Facebook*.

НДП направил в Офис ООН письмо, в котором говорится: "Одиннадцатый день Арцах (Нагорный Карабах) оторван от внешнего мира, российская сторона ничего не делает, чтобы разблокировать единственную дорогу, связывающую Арцах с внешним миром, в блокаде остались более 120 тысяч человек, ситуация приближается к гуманитарной катастрофе".

Участник акции по имени Тигран отметил, что "Арцаху (Нагорному Карабаху) нужны именно международные миротворцы ООН, поскольку российская сторона не раз доказала, что она в тандеме с турецко-азербайджанской стороной продает армянские интересы, ставя под удар жизни не только более 120 тысяч людей в Арцахе, но и весь армянский народ и армянскую государственность".

Другой участник акции также заявил, что безопасность могут обеспечить только миротворцы ООН. "Таким образом в регионе может быть установлен долгосрочный мир. Находящиеся в Арцахе (Нагорном Карабахе) российские войска не могут называться миротворцами, поскольку у них нет мандата на миротворческую миссию", - сказал он в прямом эфире на странице НДП в Facebook*.

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