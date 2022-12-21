Власти Ростова-на-Дону назвали число мобилизованных

21 декабря 2022, 01:01

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

В рамках частичной мобилизации в Ростове-на-Дону были призваны на военную службу 1017 горожан, сообщила председатель гордумы Зинаида Неярохина.

Как писал "Кавказский узел", 3 октября пресс-служба губернатора Василия Голубева объявила, что Ростовская область полностью выполнила план по частичной мобилизации, но уточнила, что "при получении дополнительного задания работа будет продолжена". 11 октября Голубев сообщил, что Ростовская область получила новое мобилизационное задание и уже приступила к его выполнению. В России нет новой волны мобилизации, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Произошла "коллективная путаница", поскольку мобилизация не делится на этапы, пояснили в профильном комитете Госдумы.

Председатель городской думы Ростова-на-Дону Зинаида Неярохина 20 декабря выступила на заседании гордумы и отчиталась о своей работе за уходящий год. В выступлении они упомянула количество горожан, которые были призваны в рамках частичной мобилизации, пишет 1rnd.ru.

По ее словам, на военную службу в ходе частичной мобилизации призвали 1017 жителей Ростова-на-Дону.

Неярохина также рассказала о мерах поддержки мобилизованных и их семей. Они, в частности, освобождены от уплаты земельного налога на территории области в 2022-2023 годах, детям мобилизованных предоставляется бесплатное одноразовое горячее питание в школах вне зависимости от класса, они без очереди зачисляются в детские сады, а также освобождены от платы за них, информирует donday.news.

Всего, по словам главы гордумы, в семьях мобилизованных воспитываются 394 ребенка, 143 из них посещают детские сады, 226 - учатся в школах, 25 - в средних учебных заведениях.

"Кавказский узел" также писал, что 21 октября власти Ростовской области сообщили о том, что около 100 человек, которые были мобилизованы, вернулись из воинских частей домой. 18 ноября стало известно о возвращении из зоны проведения специальной военной операции на Украине двоих ростовчан, которых не должны были мобилизовать по состоянию здоровья, а 10 декабря - о возвращении многодетного отца.

Скачай приложение "Кавказского узла" - работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.