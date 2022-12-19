Жители Махачкалы и Каспийска указали на нерешенную проблему с общественным транспортом

19 декабря 2022, 13:39

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В Махачкале и Каспийске из-за нехватки общественного транспорта скапливаются люди на остановках, а салоны автобусов и маршруток часто переполнены, указал житель Дагестана на кадрах ролика, опубликованного в соцсети. В некоторых городах вместо автобусов курсируют маршрутки, состояние которых почти аварийное, и власти не прилагают усилий для решения проблемы, отметили другие жители республики в комментариях.

Как сообщал "Кавказский узел", в Дагестане местные жители неоднократно отмечали проблему с общественным транспортом. В частности, 3 января махачкалинцы пожаловались, что городские автобусы маршрутов 100 и 44А перестали выходить на линии. Автобусы были более удобными и дешевыми, чем маршрутки, указали пользователи соцсети.

1 ноября 2021 года водители маршруток в Махачкале объявили забастовку, потребовав снизить ежедневный план по выручке и вернуть прежнюю стоимость проезда для пассажиров. Руководство компании приняло решение отстранить от работы бастующих, а махачкалинцы поддержали в Instagram* акцию маршрутчиков. Однако забастовка не имела успеха, протестующим не удалось добиться снижения плана по выручке и возврата прежней стоимости проезда для пассажиров.

Один из жителей Дагестана записал видео, в котором раскритиковал власти республики за нерешенную проблему с общественным транспортом. "Людям приходится подолгу стоять под открытым небом в ожидании маршруток, которые в час пик бывают, переполнены до отказа. Ситуация усугубляется тем, что при непогоде вообще сложно поймать транспорт. А что касается технического состояния машин – и вовсе отдельная тема", – сказал он на кадрах ролика, который был опубликован 18 декабря в Instagram-паблике* moy.daghestan.

Чтобы изменить ситуацию, Дагестану необходимы сильные транспортные компании, считает местный житель. "О том, что система общественного транспорта в Махачкале нуждается в скорейших кардинальных преобразованиях, говорят не первый год, но никаких изменений не видим. К примеру, автобусы "Метан", которые полюбились жителям Махачкалы и Каспийска. Но на улицах этих городов их наблюдаются единицы, многие автобусы подолгу стоят на ремонте из-за отсутствия запчастей", – подчеркнул он.

На 10.40 мск 19 декабря эта запись в Instagram-паблике* moy.daghestan, на который подписаны около 390 тысяч пользователей, набрала 262 отметки "нравится" и 17 комментариев. Большая часть их авторов поддержала мнение автора видео.

"Ни в одном регионе страны нет настолько изношенных "Газелей", только в Дагестане", – заявил idris__44.

"Чем чиновникам увеличивать оклады, лучше бы эти средства пустили на обустройство остановок для людей и приобрели нормальные машины для перевозок пассажиров", – написал пользователь с ником mirtrudmai_1965.

"Отклонение автобуса от графика прямо пропорционально ухудшению погодных условий", – отметил dr.brus_.

"Такое бесчеловечное отношение к людям, особенно новые маршрутки в Дагестане. Слов нет. Мы тоже виноваты, не умеем требовать условия для себя", – считает пользователь vkusnie_buketi_05.

"Подождите, не спешите, Матвиенко все исправит", – сыронизировала zumrud_utsumieva.

"Очень больная тема, на самом деле. Матвиенко самой следовало бы постоять на остановках, и проехаться в битком забитой маршрутке", – заявил пользователь irozat1010.

Напомним, 12 июля глава Совфеда Валентина Матвиенко раскритиковала Минздрав Дагестана за ввод в эксплуатацию не оснащенных должным образом фельдшерских пунктов. 19 июля Минздрав Дагестана признал проблемы с ФАПами в республике. Критике Матвиенко предшествовала публикация 10 июня на сайте федерального телеканала репортажа о фельдшерско-акушерских пунктах (ФАП) в Дагестане. В нем было сказано, что многие ФАПы не имеют оборудования, из-за чего медперсонал лечит пациентов словно в условиях XIX века.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.