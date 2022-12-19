Анонсирована приостановка движения автомобилей по Крымскому мосту

19 декабря 2022, 03:54

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Сегодня с 13.00 до 18.00 мск в связи с ремонтно-восстановительными работами будет приостановлено движение автомобильного транспорта.

Как писал "Кавказский узел", с полуночи 11 декабря начали действовать ограничения на проезд по Крымскому мосту грузовиков грузоподъемностью более 1,5 тонны, в том числе "Газелей". 18 декабря администрация Краснодарского края отчиталась об отсутствии очередей на паромы Керченской переправы.

Движение автомобилей по Крымскому мосту будет приостановлено сегодня, 19 декабря в связи с ремонтно-восстановительными работами, пишет Минтранс России в своем телеграм-канале.

Ведомство уточняет, что движение транспорта будет полностью остановлено с 13.00 до 18.00 мск. "Просим водителей заранее планировать свои поездки и следить за поступающей информацией", - говорится в сообщении.

О приостановке сообщил и Минтранс Крыма. В министерстве призвали водителей не планировать поездки в направлении из Крыма в Краснодарский край и обратно, что касается грузового транспорта, то, как и ранее, водителям рекомендовано ехать сухопутным маршрутом в объезд, пишет РИА "Новости" со ссылкой на региональное ведомство.

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