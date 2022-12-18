Власти Кубани отчитались об отсутствии очереди к Керченской переправе

18 декабря 2022, 18:31

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Очередь на паромы Керченской переправы в Краснодарском крае ликвидирована, сообщила сегодня краевая администрация.

Как писал "Кавказский узел", 11 декабря начали действовать ограничения на проезд по Крымскому мосту грузовиков грузоподъемностью более 1,5 тонны, в том числе "Газелей". На этом фоне выросла очередь к Керченской переправе. К 14 декабря очередь на паромы состояла из 315 машин, а к 17 декабря она сократилась до 14 машин, сообщила администрация Кубани.

В Краснодарском крае нет очереди на Керченскую переправу, сообщила сегодня пресс-служба краевой администрации. "Всем приезжающим водителям грузовиков с продуктами и товарами первой необходимости выдают пропуска для погрузки на паромы. На перехватывающей парковке в пос. Ильич дежурят два волонтера", - говорится в сообщении на сайте администрации.

За минувшие сутки три парома перевезли в Крым 288 машин и 347 пассажиров, а всего с 9 октября по 18 декабря в порт «Керчь» отправили на паромах более 14,4 тысяч машин и более 21 тысячи пассажиров, отмечается в публикации.

Керченская паромная переправа возобновила работу 9 октября, на следующий день после взрыва на Крымском мосту. В Краснодарском крае образовались многокилометровые очереди из грузовиков, водители которых по несколько дней ожидали погрузки на паромы. С 27 октября на паромах решено перевозить в первую очередь грузовики с медикаментами и скоропортящимися или социально значимыми товарами, а остальные грузы власти предложили возить в Крым сухопутным маршрутом или на поездах. К 7 ноября очередь на паромы была ликвидирована, это подтвердили и водители.

Напомним, до открытия Крымского моста паромная переправа выполняла перевозки пассажиров, автомобилей и грузовых железнодорожных составов. Последний рейс с пассажирами паромы выполнили в октябре 2018 года, а в сентябре 2020 года переправа прекратила работу из-за отсутствия заказов на перевозки. О том, как была организована работа переправы, можно прочитать в архивной справке "Кавказского узла" "Переправа "Кавказ - Керчь"".

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