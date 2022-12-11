Ограничено движение грузовиков по Крымскому мосту

11 декабря 2022, 03:45

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С сегодняшнего дня по автодорожной части Крымского моста ограничено движение грузового транспорта, водителям следует выбрать для проезда альтернативный наземный маршрут или воспользоваться Керченской паромной переправой, сообщил Минтранс России.

Как писал "Кавказский узел", 8 октября движение по Крымскому мосту было полностью закрыто в связи с взрывом, после которого два автомобильных пролета моста частично обрушились. 5 декабря движение по автомобильной части Крымского моста, восстановленной после взрыва, было возобновлено.

С 00.00 мск сегодня, 11 декабря введены временные ограничения на проезд грузового транспорта грузоподъемностью более 1,5 тонн по Крымскому мосту, сообщает в телеграм-канале министерство транспорта Российской Федерации.

В сообщении уточняется, что ограничения касаются и автомобилей типа "Газель" с грузом и порожних. Водителям рекомендовано выбирать для проезда "альтернативный наземный автодорожный маршрут или пользоваться паромной переправой".

Движение легкового транспорта и автобусов по автодорожной части Крымского моста сохраняется. О том, когда будут сняты ограничения на проезд грузовиков, не сообщается, уточняется лишь, что об этом "будет объявлено дополнительно".

Отметим, что 10 декабря оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что очередь на Керченскую переправу сократилась до 184 грузовиков.

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