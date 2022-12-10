Очередь к Керченской переправе сократилась на Кубани до 184 машин

10 декабря 2022, 15:20

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Водители 184 грузовых машин ожидают в Краснодарском крае погрузки на паромы после возобновления работы Керченской переправы, сообщил сегодня краевой оперштаб.

Как писал "Кавказский узел", 28 ноября паромы Керченской переправы были остановлены из-за ухудшения погоды, и к 30 ноября к переправе образовалась очередь из 265 машин. К 4 декабря очередь машин в Краснодарском крае выросла до 370, сообщил оперштаб Кубани, пояснив, что в районе Керченского пролива продолжает действовать штормовое предупреждение, 3 и 4 декабря паромные перевозки не проводились из-за непогоды.

Очередь на Керченскую переправу сократилась до 184 грузовиков, сообщил сегодня оперативный штаб Кубани в своем телеграм-канале. "На перехватывающей парковке в поселке Ильич в очереди на переправу находится 184 автомобиля. Водителям большегрузов, которые везут на полуостров продукты питания и товары первой необходимости, выдают пропуска для дальнейшей погрузки на паромы. На парковке также работают волонтеры, с 10:00 до 22:00 работает столовая, есть пункт обогрева", - говорится в сообщении.

За прошедшие сутки в порт отправили 171 машину и 196 пассажиров, а всего с начала работы паромной переправы перевезено 12477 машин и 18826 человек, уточнил оперштаб.

Керченская паромная переправа, остановленная в 2020 году, возобновила работу 9 октября, на следующий день после взрыва на Крымском мосту. В Краснодарском крае образовались многокилометровые очереди из грузовиков, водители которых по несколько дней ожидали погрузки на паромы. С 27 октября на паромах решено было перевозить в первую очередь грузовики с медикаментами и скоропортящимися или социально значимыми товарами, а остальные грузы власти предложили возить в Крым сухопутным маршрутом или на поездах. К 7 ноября очередь на паромы была ликвидирована, это подтвердили и водители.

На территории Кубани продолжают действовать ограничения и правила проезда грузовиков к переправе, подчеркивается в публикации. "Ограничения на проезд грузового транспорта в регионе ввели 27 октября. Проехать по территории региона и переправиться в Крым на паромах могут только фуры с приоритетными грузами", - говорится в сообщении.

Паромная переправа после приостановки в ноябре возобновила работу днем 6 декабря, а к утру 7 декабря на парковке в поселке Ильич находились 309 машин, сообщил 7 декабря оперштаб Кубани в своем телеграм-канале.

Напомним, до открытия Крымского моста паромная переправа выполняла перевозки пассажиров, автомобилей и грузовых железнодорожных составов. Последний рейс с пассажирами паромы выполнили в октябре 2018 года, а в сентябре 2020 года переправа прекратила работу из-за отсутствия заказов на перевозки. О том, как была организована работа переправы, можно прочитать в архивной справке "Кавказского узла" "Переправа "Кавказ - Керчь".

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