12 детей получили травмы в Краснодаре после падения кровли в школе

25 мая 2024, 11:55

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Сильный ветер сорвал сегодня кровлю с крыши школы №29 в Краснодаре, в результате различные травмы получили не менее 12 школьников, пятеро госпитализированы, сообщили власти.

По данным следственного управления СКР по Краснодарскому краю, сегодня сильный ветер сорвал кровлю с крыши школы, расположенной на улице Рылеева в Краснодаре. В результате 12 школьников получили различные травмы. Точное число пострадавших устанавливается.

Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщило ведомство в своем телеграм-канале.

Инцидент произошел в школе №29. Учеников, родителей и педагогов для их безопасности отпустили домой, отметил мэр Краснодара Евгений Наумов.

У пострадавших в основном порезы и ссадины, среди них нет пациентов в тяжёлом состоянии. Несколько человек от помощи врачей отказалось, пятеро госпитализированы в детскую краевую больницу, остальные направлены в больницу скорой медицинской помощи, написал он сегодня в своем телеграм-канале.

Инцидент произошел в 08.18 мск перед перед торжественной линейкой по случаю последнего звонка, уточнило РИА "Новости" со ссылкой на прокуратуру и мэрию Краснодара.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в Краснодаре скорость ветра составляет девять метров в секунду, температура воздуха – +21 градус, переменная облачность. В ночь на 26 мая скорость ветра понизится до восьми метров в секунду, температура воздуха – до +17 градусов, ожидается ясная погода. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.