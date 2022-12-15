Азербайджанские активисты отвергли обвинения в провоцировании миротворцев

15 декабря 2022, 19:55

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Активисты, которые проводят акцию протеста на Лачинской дороге, корректно и уважительно ведут себя по отношению к российским миротворцам, выражали готовность угощать их едой и предлагали им свои телефоны для связи с родными, рассказали участники акции. Троллинг в адрес миротворцев, если и был допущен кем-то из протестующих, неуместен и не поддерживается организаторами протестов, заверили они.

Как писал "Кавказский узел", с 12 декабря автомагистраль Степанакерт – Горис перекрыта жителями Азербайджана. Жители Нагорного Карабаха заявили, что лишились транспортной связи с Арменией, и потребовали обеспечить им свободу перемещения. Азербайджанские активисты отвергли причастность властей к блокировке Лачинского коридора и заверили, что не препятствуют движению гражданских машин. Представитель МИД России Мария Захарова выразила сегодня надежду, что движение по Лачинскому коридору возобновится в ближайшее время. Она при этом указала на провокации в адрес миротворцев.

Азербайджанские активисты общественных организаций не имеют претензий к российским миротворцам, рассказал участник акции, председатель благотворительного общества "Агрыдаг" Телман Гасымов, который уже возвратился в Баку после участия в пикете. "Мы предлагали офицерам, что готовы раздавать солдатам горячий чай, кофе, бутерброды, видя, как они стоят на холоде и смотрят, как мы едим. Но замполит миротворцев отвечал "нет". Мы предлагали солдатам наши телефоны, чтобы они могли звонить домой семьям, но офицеры такие попытки запрещали. Наши претензии только к генералу Андрею Волкову, отказывающемуся с нами встречаться. Может, злость на Волкова, игнорирующего законные требования азербайджанцев, кто-то распространял на других военнослужащих, но я такого случая не видел", - рассказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По мнению Гасымова, за распространением высмеивающих миротворцев роликов в соцсетях кроются армянские пропагандисты, использующие пикет на Лачинской дороге для ухудшения азербайджано-российских отношений. Гасымов не исключил шуток в адрес солдат со стороны активистов. Но, по его мнению, это не троллинг, по крайней мере, не целенаправленный.

По его словам, между сторонами была договоренность не переходить линию разграничения, для этого солдаты там установили металлический забор. Но когда ночью активисты смотрели футбол (чемпионат в Катаре), солдаты воспользовались этим и в темноте через лесные посадки перешли на сторону пикетчиков. Гасымов указал на это офицерам и они вернули солдат на их места. "Мы говорили солдатам - вы должны нас поддерживать, а не выступать против Азербайджана", - сказал Гасымов.

Директор гражданской платформы мира между Арменией и Азербайджаном Диляра Эфендиева, которая сегодня также возвратилась в Баку, сообщила, что не знает о случаях троллинга и оскорблений в адрес российских военнослужащих. "Когда я там была, такого не было. Солдаты вели себя очень корректно, не реагировали на обращения к ним со стороны пикетчиков", - рассказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Если и были случаи недоброжелательного отношения к российским солдатам, то такое поведение неправильное, заявила Эфердиева. "Наши претензии - к генералу Волкову, старшим офицерам. В первый день пикета полковник Ковальчук обещал рассмотреть наши требования, говорил что генерал Волков приедет на место пикета. Но этого не случилось. Потом Ковальчук перестал отвечать на наши вопросы. Люди чувствуют себя поэтому оскорбленными, у некоторых эмоции могут зашкаливать. Участники акции негодуют потому, что готовы пропускать армян, об этом заявляли, и пропустили автомобили с миротворцами", - сказала Эфендиева.

По ее словам, после того, как она сообщила прессе свой номер телефона, желая помочь армянским жителям, которые не могут попасть домой, к ней стали поступать звонки с угрозами и оскорблениями. Были и звонки с высказыванием одобрения и пожеланий покончить с конфликтом, но до оказания помощи армянам не дошло, так как конкретных имен и просьб не поступает, сказала Эфендиева.

Азербайджанские активисты не препятствуют проезду гражданских машин по трассе из Нагорного Карабаха в Армению, заявил представитель МИД Азербайджана в ответ на призывы западных стран разблокировать дорогу. Отсутствие намерений блокировать проезд гражданского транспорта армян подтвердили и сами участники акции. Препятствия движению по трассе создали российские миротворцы, заявил помощник президента Азербайджана

Генеральный директор Федерации альпинизма Азербайджана Исрафил Ашурлы и его коллеги с сегодняшнего дня присоединились к акции на Лачинской дороге. Ашурлы сообщил, что не видел случаев неуважительного отношения азербайджанцев к военнослужащим. "На Лачинской дороге пикетирует толковая современная молодежь, сегодня прибыли студенты Азербайджанского госуниверситета - экологи, ведут себя правильно. А если кто-то из молодых ошибется, всегда найдется старший, кто укажет как надо себя вести", сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его мнению, троллингом могли счесть песни, которые исполняют активисты на русском и часто на азербайджанском языке. Но в песнях нет оскорбительных высказываний, отметил Ашурлы. При этом, с его словЖ, он видел ролик, в котором активист спрашивал у солдата, что означает буква Z на рукаве. Военный не ответил, и тогда активист стал перечислять слова, начинающиеся на "З" ("заблудился" и другие). Других роликов, которые можно назвать троллингом, он не знает.

"Пикетчики держат в руках плакаты только с экологическими лозунгами про открытие доступа экспертам к рудникам в Карабахе. После вчерашнего подрыва на армянских минах в Кельбаджаре восьми азербайджанцев, к требованиям добавили усиление контроля над вооружениями, прекращение минной войны в Карабахе", - уточнил Ашурлы.

Четверо строителей и четверо прибывших им на помощь военных 14 декабря пострадали от подрыва мин в Азербайджане, один из военных погиб.

"Между сторонами есть договоренность о месте разграничения: установлена металлическая изгородь для того, чтобы не было возможности непосредственного контакта между активистами и военными. Эта договоренность соблюдается, насколько я видел за день пребывания здесь", - сказал он.

Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".

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