Восемь человек подорвались на минах в Азербайджане

Информация о подрыве на минах восьми человек в селе Чираг поступила сегодня около 18:00 (17:00 мск) в Кельбаджарскую районную военную прокуратуру Азербайджана, говорится в поступившем корреспонденту "Кавказского узла" совместном сообщении генпрокуратуры, минобороны и МВД Азербайджана.

В ходе расследования было установлено, что в селе Чираг на противопехотную мину попали четверо сотрудников компании, проводящей строительно-ремонтные работы. Затем на мине подорвались и четверо военных, прибывших для эвакуации пострадавших строителей.

Один из военных скончался от полученных травм, все остальные раненые госпитализированы, сообщается в пресс-релизе.

Разминирование территорий после боевых действий в Нагорном Карабахе может затянуться на годы, поскольку очистка мест военных действий от боеприпасов – долгий и сложный процесс, указали в декабре 2020 года опрошенные "Кавказским узлом" военные аналитики.

Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".

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