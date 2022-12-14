14 декабря 2022, 21:35

Восемь человек подорвались на минах в Азербайджане

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Четверо строителей и четверо прибывших им на помощь военных пострадали от подрыва мин в Азербайджане, один из военных погиб.

Информация о подрыве на минах восьми человек в селе Чираг поступила сегодня около 18:00 (17:00 мск) в Кельбаджарскую районную военную прокуратуру Азербайджана, говорится в поступившем корреспонденту "Кавказского узла" совместном сообщении генпрокуратуры, минобороны и МВД Азербайджана. 

В ходе расследования было установлено, что в селе Чираг на противопехотную мину попали четверо сотрудников компании, проводящей строительно-ремонтные работы. Затем на мине подорвались и четверо военных, прибывших для эвакуации пострадавших строителей.

Один из военных скончался от полученных травм, все остальные раненые госпитализированы, сообщается в пресс-релизе.

Разминирование территорий после боевых действий в Нагорном Карабахе может затянуться на годы, поскольку очистка мест военных действий от боеприпасов – долгий и сложный процесс, указали в декабре 2020 года опрошенные "Кавказским узлом" военные аналитики.

Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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