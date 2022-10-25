Баку обвинил Ереван в использовании Лачинского коридора в военных целях

25 октября 2022, 12:09

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Власти Армении продолжают в зоне карабахского конфликта устанавливать мины, которые они доставляют по Лачинскому коридору, заявил МИД Азербайджана. Ведомство призвало международное сообщество оказать давление на Армению, а также потребовало от ее властей предоставить карты минных полей с достоверными данными.

Как сообщал "Кавказский узел", жители Азербайджана регулярно становятся жертвами взрывов мин на территориях, перешедших под контроль Баку по итогам осенней войны 2020 года. Так, 21 октября в селе Суарасы Лачинского района при взрыве мины пострадали рабочие Эльсевер Гамидов и Сабухи Гасанов. Раненые были доставлены в больницу, где Гамидов скончался. Житель Тертерского района Самир Ализаде 1996 года рождения потерял обе ноги, подорвавшись 23 октября на мине в селе Чайлы.

Пункт 6 трехстороннего соглашения Алиева – Пашиняна – Путина от 10 ноября 2020 года гласит: "Республика Армения до 15 ноября 2020 года возвращает Азербайджанской Республике Кельбаджарский район, а до 1 декабря 2020 года – Лачинский район. Лачинский коридор (шириной 5 км), который будет обеспечивать связь Нагорного Карабаха с Арменией и при этом не будет затрагивать г.Шушу, остается под контролем миротворческого контингента Российской Федерации. По согласованию Сторон в ближайшие три года (то есть, до 10 ноября 2023 года. - Прим. "Кавказского узла") будет определен план строительства нового маршрута движения по Лачинскому коридору, обеспечивающему связь между Нагорным Карабахом и Арменией, с последующей передислокацией российского миротворческого контингента для охраны этого маршрута. Азербайджанская Республика гарантирует безопасность движения по Лачинскому коридору граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях". Полный текст трехстороннего заявления размещен на "Кавказском узле".

Власти Армении в нарушение трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года продолжают размещать в зоне карабахского конфликта мины, заявило министерство иностранных дел (МИД) страны. "Это приводит росту числа случаев подрыва людей не только вдоль бывшей линии соприкосновения, но и на других территориях", – сказано в сообщении ведомства, направленном сегодня корреспонденту "Кавказского узла".

За последние 30 лет в Азербайджане от разрыва мин пострадали 3345 человек, в том числе 38 женщин и 357 детей. С 10 ноября 2020 года, после окончания 44-дневной войны, на минах подорвались 266 жителей Азербайджана, из них 45 погибли. Из этого числа 35 человек были мирными жителями, а трое – журналистами, отметило министерство.

С августа текущего года, после как армянское население покинуло Лачинский район, в зоне карабахского конфликта были обнаружены более 1400 противопехотных мин Е-001М, которые были произведены в Армении в 2021 году. Кроме того на территории домов в селах Забух и Сус были обнаружены мины-ловушки, добавило ведомство.

26 августа президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил, что азербайджанские военные взяли под контроль Лачин (Бердзор) и села Забух (Ахавно) и Сус, из которых по настоянию карабахских властей выехали местные жители. К 28 августа в Лачине приступили к работе бригады скорой помощи и азербайджанская военная полиция.

Доставка на территорию Азербайджана противопехотных мин, произведенных в Армении в 2021 году, еще раз демонстрирует, что власти Армении используют Лачинский коридор для военных целей, считает внешнеполитическое ведомство Азербайджана.

МИД Азербайджана также указало на недостоверные сведения в картах минных полей, предоставленных Арменией. Ведомство отметило, что это нарушение международного права.

"Официальный Баку призывает мировое сообщество оказать давление на Армению с целью выполнения условий Трехстороннего заявления (от 10 ноября 2020 года) и обязательств в рамках международного права, прекращения деятельности против суверенитета и территориальной целостности Азербайджана, вывода всех вооруженных сил с территории Азербайджана и прекращения на них установки мин, а также предоставления точных минных карт", – подчеркнуло министерство.

На 12.10 мск 25 октября на сайте МИД Армении нет комментариев относительно заявление МИД Азербайджана.

С 10 ноября 2020 года, когда завершилась 44-дневная война в Нагорном Карабахе, по 8 октября 2022 года в результате взрыва мин погибли 44 жителя Азербайджана, еще 215 получили травмы, сообщили ранее "Кавказскому узлу" в Генпрокуратуре Азербайджана.

Напомним, 13 октября президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что в зоне карабахского конфликта заложено более миллиона мин, и на разминирование территорий потребуется 30 лет и 25 миллиардов долларов.

11 июля Евросоюз выделил Азербайджану 4,25 млн евро на разминирование территорий в зоне карабахского конфликта. Ранее Великобритания в рамках Программы развития ООН дважды выделила на разминирование в зоне карабахского конфликта по 500 тысяч фунтов стерлингов – в июне 2022 года и в сентябре 2021 года.

Разминирование территорий после боевых действий в Нагорном Карабахе может затянуться на годы, поскольку очистка мест военных действий от боеприпасов – долгий и сложный процесс, указали в декабре 2020 года опрошенные "Кавказским узлом" военные аналитики.

"Кавказский узел" также писал, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 24 октября подтвердил информацию, что начата подготовка трехсторонней встречи Владимира Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Ранее источники информировали, что эта встреча может состояться в последних числах октября, и что в качестве места их проведения рассматриваются Сочи и Москва.

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Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война?", а новости о пограничном конфликте Армении и Азербайджана – на странице "Ереван и Баку делят границы".