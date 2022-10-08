Два человека подорвались на мине в Азербайджане

08 октября 2022, 19:57

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Парвиз Наджафов и Рамин Алиев получили травмы, подорвавшись на мине при выполнении ремонтно-строительных работ на территории Агдамского района.

Как сообщал "Кавказский узел", при взрывах мин на территориях, перешедших под контроль Азербайджана после карабахской войны 2020 года, гибнут и получают травмы как военнослужащие, так и мирные жители. Так, 30 сентября два жителя Азербайджана погибли, подорвавшись на мине в Физулинском районе, 1 октября двое жителей Тертерского района подорвались на мине, и им ампутировали ноги, а 2 октября при взрыве мины получил ранения рабочий.

О подрыве сегодня двух мужчин на мине в селе Юсифджанлы сообщила Агдамская районная прокуратура. Пострадали гражданские лица Парвиз Наджафов и Рамин Алиев, выполнявшие ремонтно-строительные работы на территории Агдамского района (расположен на бывших территориях Аскеранского, Мартакертского и Мартунинского районов Нагорного Карабаха. - Прим. "Кавказского узла"), возвращенного под контроль Азербайджана после 44-дневной войны 2020 года, сообщили корреспонденту «Кавказского узла» в ведомстве.

В результате взрыва мины мужчины получили травмы разной степени тяжести, сообщили в прокуратуре.

С 10 ноября 2020 года, когда завершилась 44-дневная война за Нагорный Карабах, по 8 октября 2022 года в результате взрыва мин погибли 44 граждан Азербайджана, еще 215 получили травмы различной степени, сообщили корреспонденту «Кавказского узла» в пресс-службе Генеральной прокуратуры Азербайджана.

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