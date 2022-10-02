Рабочий пострадал при взрыве мины в Азербайджане

02 октября 2022, 12:20

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20-летний работник азербайджанской компании, строящей дорогу на территории, где шли боевые действия, получил ранения при взрыве противопехотной мины.

Сегодня на неразминированной территории села Тагаверд Ходжавендского района взорвалась противопехотная мина, пострадал 20-летний житель Сабирабадского района Расим Керимзаде, сообщила пресс-служба Агентства Азербайджана по разминированию (ANAMA).

Агентство проводит расследование в связи с инцидентом, пишет haqqin.az.

По данным Бардинской региональной группы пресс-службы МВД, имя пострадавшего - Расиф Керимзаде, он получил различные травмы ноги. "Он был немедленно доставлен в больницу сотрудниками полиции. Серьезной угрозы его жизни нет", - цитирует сообщение ведомства АПА.

Керимзаде – работник компании, строящей дорогу Ахмедбейли – Физули – Шуша, уточняет агентство.

"Кавказский узел" писал, что при взрывах мин на территориях, перешедших под контроль Азербайджана после карабахской войны 2020 года, регулярно гибнут и получают травмы как военнослужащие, так и мирные жители. Так, вчера, 1 октября, два жителя села Сахлабад Тертерского района получили тяжелые ранения при взрыве мины, им ампутировали ноги.

Днем ранее, 30 сентября, 36-летний Амид Асадов и 15-летний Черкез Гулузаде погибли при подрыве на мине в селе Юхары Дилагарда Физулинского района.

2 августа Генпрокуратура Азербайджана сообщила, что с 10 ноября 2020 года в результате подрывов на минах в зоне карабахского конфликта погибли семь военнослужащих и 32 мирных жителя. Травмы получили 117 военнослужащих и 67 мирных жителей.

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