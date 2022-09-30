Два человека погибли при взрыве мины в Азербайджане

30 сентября 2022, 23:56

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Жители Азербайджана Амид Асадов и Черкез Гулузаде получили смертельные травмы, подорвавшись на мине в Физулинском районе, сообщила Генпрокуратура страны.

Как писал "Кавказский узел", при взрывах мин на территориях, перешедших под контроль Азербайджана после карабахской войны 2020 года, регулярно гибнут и получают травмы люди. Так, 30 августа в Губадлинском районе взорвалась противопехотная мина, сапер-кинолог получил легкие ранения, немецкая овчарка погибла, сообщило Агентство по разминированию территорий Азербайджана.

22 августа в Генпрокуратуре Азербайджана "Кавказскому узлу" сообщили, что с 10 ноября 2020 года в результате подрывов на минах в зоне карабахского конфликта погибли семь военнослужащих и 32 мирных жителя, травмы получили 19 военнослужащих и 67 мирных жителей страны.

36-летний Амид Асадов и 15-летний Черкез Гулузаде подорвались на мине в селе Юхары Дилагарда Физулинского района, оба они погибли, сообщила сегодня прокуратура Азербайджана на своей странице в Facebook*.

Прокуратура возбудила уголовное дело, отмечается в сообщении.

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