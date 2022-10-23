Житель Азербайджана пострадал при взрыве мины в Тертерском районе

23 октября 2022, 18:54

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Самир Ализаде получил тяжелые травмы, подоровавшись на мине в Тертерском районе Азербайджана, сообщили в Генпрокуратуре. Омбудсмен Азербайджана призвала международное сообщество убедить Армению передать Азербайджану актуальные карты минных полей.

Как писал "Кавказский узел", жители Азербайджана регулярно становятся жертвами взрывов мин на территориях, перешедших под контроль Баку после карабахского конфликта. Так, 21 октября в селе Суарасы Лачинского района при взрыве мины пострадали рабочие Эльсевер Гамидов и Сабухи Гасанов. Раненые были доставлены в больницу, где Гамидов скончался.

С 10 ноября 2020 года, когда завершилась 44-дневная война в Нагорном Карабахе, по 8 октября 2022 года в результате взрыва мин погибли 44 жителя Азербайджана, еще 215 получили травмы, сообщили ранее «Кавказскому узлу» в Генпрокуратуре Азербайджана.

Самир Ализаде 1996 года рождения потерял обе ноги, подорвавшись сегодня около 16 мск на мине в селе Чайлы Тертерского района, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» сотрудник пресс-службы Генпрокуратуры Азербайджана. По его словам, Тертерская районная прокуратура проводит расследование инцидента.

По данным Бардинской региональной группы пресс-службы МВД, сотрудники полиции немедленно доставили Самира Ализаде в больницу, информирует АПА.

Ранее, 22 октября, уполномоченный по правам человека Азербайджана Сабина Алиева призвала международное сообщество "к пресечению минного террора со стороны Армении". Поводом для заявления стали ранение в Лачинском районе двух рабочих и смерть одного из них. "К сожалению, Эльсевер Гамидов, занимавшийся ремонтно-строительными работами в селе Суарасы Лачинского района, скончался от тяжелых ранений, полученных в результате подрыва на мине, Сабухи Гасанов также тяжело ранен. Это трагическое событие еще раз доказывает, что противопехотные мины, беспорядочно установленные Арменией в гражданских населенных пунктах Азербайджана, представляют серьезную угрозу жизни и здоровью людей, приводят нарушению их фундаментальных прав", - приводятся слова Алиевой в пресс-релизе аппарата омбудсмена, поступившем корреспонденту «Кавказского узла».

Несмотря на то, что азербайджанская сторона неоднократно подчеркивала "жизненно важное значение безотлагательного предоставления Азербайджану достоверных карт заминированных территорий", руководство Армении "продолжает игнорировать этот вопрос и пренебрегать нормами международного права", заявила омбудсмен.

Власти Азербайджана неоднократно обвиняли армянскую сторону в отказе предоставить карты минных полей. В июне 2021 года в обмен на карты минных полей в Агдамском районе Азербайджан вернул Армении 15 военных, которые были взяты в плен в осенней войне 2020 года.

"Обращаясь еще раз к мировой общественности, мы привлекаем внимание к тому, что мины, установленные Арменией на территории Азербайджана, приводят к гибели людей, потере здоровья или инвалидности, представляют серьезную угрозу обеспечению справедливого мира и безопасности в регионе, и призываем к решительному пресечению минирования земель и предоставлению нашей стране точных минных карт", - говорится в заявлении Алиевой.

Напомним, 13 октября президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что в зоне карабахского конфликта заложено более миллиона мин, и на разминирование территорий потребуется 30 лет и 25 миллиардов долларов.

11 июля Евросоюз выделил Азербайджану 4,25 миллиона евро на разминирование территорий в зоне карабахского конфликта. Ранее Великобритания в рамках Программы развития ООН дважды выделила на разминирование в зоне карабахского конфликта по 500 тысяч фунтов стерлингов – в июне 2022 года и в сентябре 2021 года.

Разминирование территорий после боевых действий в Нагорном Карабахе может затянуться на годы, поскольку очистка мест военных действий от боеприпасов – долгий и сложный процесс, указали в декабре 2020 года опрошенные "Кавказским узлом" военные аналитики.

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