Двое рабочих подорвались на мине в Лачинском районе

22 октября 2022, 09:20

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В результате подрыва на мине в селе Суарасы Лачинского района Азербайджана ранения получили двое рабочих, которые принимали участие в строительных работах. Один из них позже скончался в больнице.

Как сообщал "Кавказский узел", жители Азербайджана регулярно становятся жертвами подрыва на минах в зоне карабахского конфликта. Так, 8 октября в результате взрыва мины в селе Юсифджанлы Агдамского района пострадали три человека.

21 октября около 19.00 [18.00 мск] в селе Суарасы Лачинского района два человека пострадали в результате взрыва мины, сообщила пресс-служба МВД Азербайджана.

"Занимавшиеся ремонтно-строительными работами на территории села Гамидов Эльсевер Совет оглу и Гасанов Сабухи Тельман оглу, получили травмы различной степени тяжести", – сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник пресс-службы.

Раненые были доставлены в больницу, где Гамидов позже скончался. В Лачинской районной прокуратуре ведется расследование, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник Генпрокуратуры Азербайджана.

Состояние Гасанова Сабухи Тельман оглу оценивается как средней тяжести, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник объединенного управления территориальными медицинскими подразделениями Азербайджана.

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