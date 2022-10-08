Три человека госпитализированы после взрыва мины в Азербайджане

08 октября 2022, 21:49

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Стало известно о третьем пострадавшем при взрыве мины в Агдамском районе Азербайджана. Все трое пострадавших госпитализированы, состояние двоих из них врачи оценили как тяжелое.

Как писал "Кавказский узел", о подрыве сегодня двух мужчин на мине в селе Юсифджанлы сообщила Агдамская районная прокуратура. Травмы вследствие инцидента получили Парвиз Наджафов и Рамин Алиев, выполнявшие ремонтно-строительные работы, добавило ведомство.

В результате взрыва мины в селе Юсифджанлы Агдамского района (до войны 2020 года - территории Аскеранского, Мартакертского и Мартунинского районов Нагорного Карабаха. - Прим. "Кавказского узла") получил травмы еще один человек, это Сахават Абдулхалыгов, уроженец Габалинского района, который находился на месте происшествия в связи со служебной деятельностью по выполнению строительно-ремонтных работ, сообщило Азербайджанское национальное агентство по разминированию (ANAMA).

Все трое пострадавших доставлены в Бардинскую центральную районную больницу. Сахават Абдулхалыгов получил ранение правой руки, его состояние оценивается как средней тяжести. Двое других пострадавших, Рамин Алиев и Парвиз Наджафов, находятся в тяжелом состоянии, сообщили корреспонденту «Кавказского узла» в Объединенном управлении территориальными медицинскими подразделениями.

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