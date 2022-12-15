Власти Нагорного Карабаха призвали жителей экономить электроэнергию в условиях блокады

15 декабря 2022, 10:25

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Электроснабжение региона нарушено после блокировки Лачинского коридора, сообщили власти Нагорного Карабаха, призвав жителей экономно расходовать электроэнергию.

Как писал "Кавказский узел", 12 декабря азербайджанские активисты перекрыли автодорогу Степанакерт – Горис, и это лишило жителей Нагорного Карабаха транспортной связи с Арменией и внешним миром. МИД Азербайджана 14 декабря заявил, что машины мирных жителей могут свободно проезжать по Лачинскому коридору, а помощник президента Азербайджана и участница акции на Лачинской дороге указали, что движению по трассе препятствуют российские миротворцы. Протестующие в Ереване потребовали от властей Армении конкретных действий для разблокирования дороги, а также перекрыли входы в здания представительства ООН и посольства России, призвав их вмешаться в ситуацию. 20 человек провели ночной сидячий пикет.

Блокировка дороги сказалась на работе междугородного транспорта и врачебных бригад и сделала невозможной отправку пяти тяжелобольных пациентов Степанакертского медцентра в больницу Еревана. Кроме того, прервано транспортное сообщение сел Лисагор, Мец Шен, Хин Шен и Егцаох Шушинского района со Степанакертом.

"Уже четвертый день Азербайджан продолжает блокировать единственную дорогу, соединяющую Арцах (Нагорной Карабах) с Арменией. Принимая во внимание, что подача газа из Армении в Арцах в Азербайджане также заблокирована, а Арцах лишен газа, призываем жителей экономно расходовать электроэнергию и топливо", - сказано в опубликованном сегодня на странице Информационного штаба в Facebook* сообщении правительства Нагорного Карабаха, которое перевел корреспондент "Кавказского узла".

По всем вопросам жителям рекомендовано звонить на горячую линию 119, говорится в сообщении.

Госминистр Нагорного Карабаха Рубен Варданян в своем утреннем обращении к населению отметил, что "уже 72 часа Арцах (Нагорный Карабах) находится в фактической блокаде". По его словам, ситуация крайне отличается от той, что была в ходе 44-дневной войны 2020 года: "тогда дорога была открыта, и была возможность привозить топливо и продукты". Потому правительство приняло решение максимально экономить имеющиеся ресурсы, сказал он.

Варданян заверил, что контролируется ситуация с ценами и с тем, чтобы производители продуктов были обеспечены альтернативными источниками электроэнергии для бесперебойной работы.