Amnesty International призвала освободить Бахтияра Гаджиева

11 декабря 2022, 10:55

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Власти Азербайджана должны освободить из-под стражи главу НПО "Позитивные перемены" Бахтияра Гаджиева, поскольку его дело имеет признаки политически мотивированного, заявила международная правозащитная организация Amnesty International.

Как сообщал "Кавказский узел", 9 декабря стало известно, что сотрудники полиции задержали и доставили в райсуд Баку главу "Института общественной политики" и НПО "Позитивные перемены" Бахтияра Гаджиева, обвиненного в хулиганстве и неуважении к суду.

Международная правозащитная организация Amnesty International призвала власти Азербайджана немедленно освободить Бахтияра Гаджиева.

"Бывший узник совести из Азербайджана Бахтияр Гаджиев опять арестован. Ему грозит до трех лет лишения свободы по политически мотивированному обвинению, Он должен быть немедленно освобожден и получить справедливое судебное разбирательство", – сказано в посте организации, опубликованном 10 декабря на ее странице в соцсети Twitter.

Напомним, 5 июля судьи Бакинского апелляционного суда обвинили Гаджиева в неуважении к суду во время рассмотрения его жалобы на отказ в удовлетворении иска Гаджиева к журналистке Ульвии Мурадовой (известной под псевдонимом Ульвия Аловлу).

Поводом для жалобы Гаджиева на Аловлу стали "оскорбительные и клеветнические высказывания" в соцсетях. Судьи пришли к выводу, что в деле "нет оскорбления". В ответ на это активист заявил, что все, что было сказано в его адрес, он пересылает к членам семей судей. "Это их разгневало, и они составили протокол в отношении меня", – рассказал в июле корреспонденту "Кавказского узла" Бахтияр Гаджиев.

Конфликт Гаджиева с Аловлу начался после того, как они не поделили котят от своих кошек, и бытовой спор вылился во взаимные обвинения и судебное разбирательство. Гаджиев заявлял ранее, что власти воспользовались этим фактом, чтобы отомстить ему за критику, передал 9 декабря Turan.

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