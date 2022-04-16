Глава оппозиционной партии в Азербайджане получил второй срок за клевету

16 апреля 2022, 00:43

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Суд в Баку приговорил председателя оппозиционной "Партии граждан и развития" Али Алиева к пяти месяцам лишения свободы, признав виновным в клевете по иску пограничника Рамина Адилова. Частично суммировав это наказание с ранее вынесенным приговором, суд постановил лишить свободы Алиева на шесть месяцев. Защита заявила, что обжалует решение суда.

Как сообщал "Кавказский узел", председатель оппозиционной "Партии граждан и развития" в Азербайджане Али Алиев предстал перед судом в порядке частного уголовного обвинения в клевете. Иски подали раздельно два пограничника - полковник Эмиль Джафаров и капитан этой же структуры Рамин Адилов, выжившие при крушении вертолета 30 ноября 2021 года. 13 января на основе иска Джафарова суд приговорил Алиева к пяти месяцам лишения свободы, 14 февраля суд оставил это решение в силе. Политики и правозащитники в Азербайджане, а также международные структуры назвали это дело "политическим заказом" и потребовали освободить оппозиционера. Рассмотрение жалобы капитана Рамина Адилова неоднократно откладывалось. Алиев считает, что процесс намеренно затягивается, чтобы по окончании первого срока наказания ему вынесли новый приговор.

30 ноября 2021 года 14 человек, в том числе 13 пограничников, погибли при падении военного вертолета Ми-17 Госпогранслужбы во время учебного полета на авиаполигоне Гарагейбат в Хызынском районе, еще два офицера получили травмы. Генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело по статье о нарушении правил полета или подготовки к полету. К крушению вертолета привели "грубые ошибки, допущенные пилотами" во время посадки: члены экипажа нарушили правила эксплуатации и не учли направление и скорость ветра, сообщила 20 декабря 2021 года Генпрокуратура Азербайджана. В интервью YouTube-каналу Osmanqızı TV 9 декабря 2021 года Алиев усомнился в правдоподобности того, что двое пограничников выжили, так как "у них на лицах даже не было царапинки".

15 апреля Ясамальский райсуд рассмотрел жалобу пограничника Рамина Адилова, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Джавад Джавадов.

Несмотря на то, что 4 апреля было объявлено о переносе заседания на 22 апреля, неожиданно процесс был назначен на 15 апреля, рассказал он.

По словам адвоката, Алиев заявил о неправомерности обвинения, указав, что его целью было не дискредитация пограничников, а желание добиться выявления истинных причин катастрофы вертолета. Защита настаивала на прекращении уголовного производство по оправдательным основаниям, поскольку высказывания Алиева укладываются в свободу выражения, гарантированную Европейской конвенцией прав человека и Конституцией Азербайджана, сказал Джавадов.

Кроме того, защита указала, что, согласно универсальным принципам права, человек не может быть повторно осужден за одно и то же вменяемое ему уголовное деяние.

Суд отверг доводы защиты и назначил Алиеву новое наказание в виде лишения свободы сроком на пять месяцев, рассказал Джавадов. Путем частичного суммирования первого и второго наказания Алиеву назначили в общей сложности шесть месяцев лишения свободы, то есть продлили его арест еще на один месяц, пояснил адвокат Джавадов.

Он сказал, что защита обжалует приговор.

Срока наказания Алиева истекает 13 июля, если до этого вышестоящая судебная инстанция не изменит приговор, рассказал адвокат.

Глава НПО "Линия защиты" Руфат Сафаров, наблюдавший за процессом Алиева, назвал приговор "нелепостью". "Повторное наказание Алиева за одно и то же вменяемое ему уголовное деяние является казусом, издевательством над правом, полнейшей нелепостью. Подобное решение суда противоречит Конституции Азербайджана, Европейской конвенции прав человека, другим международным документам, определяющим принципы верховенства права", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

С другой стороны, само обвинение по существу противоречит международным стандартам свободы выражения, отметил Сафаров. "Али Алиев никого не оскорблял. Он не имел никакой предвзятости к обоим офицерам. Он лишь усомнился, что при падении вертолета с высоты вряд ли кто мог выжить. Это он говорил к тому, что официальная версия могла быть неправдоподобной, и, возможно, причиной крушения стало внешнее воздействие, - диверсия или вооруженная атака. Али Алиев как политик имел право на выражение мнения по общественно значимому вопросу", - заявил он.

В Ясамальском районном суде подтвердили информацию о вынесенном приговоре Алиеву.

Комментариями Адилова относительно решения суда "Кавказский узел" пока не располагает.

Напомним, "Партия граждан и развития" (ПГР) была учреждена 28 мая 2006 года частью членов "Партии национальной независимости Азербайджана", покинувших ее в результате раскола, произошедшего после парламентских выборов 2005 года. С тех пор ПГР возглавляет Али Алиев. Он является кандидатом биологических наук, преподавателем Азербайджанского медицинского университета. На президентских выборах 2013 года Али Алиев был выдвинут кандидатом, но ЦИК не зарегистрировал его кандидатуру. Правозащитники признали Алиева политзаключенным.

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