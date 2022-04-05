Азербайджанский активист заявил об опасениях продления срока заключения

05 апреля 2022, 13:32

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Рассмотрение жалобы, поданной в порядке частного уголовного обвинения капитаном госпогранслужбы Азербайджана на лидера "Партии граждан и развития" Али Алиева, неоднократно откладывалось, в том числе 4 апреля. Алиев считает, что процесс намеренно затягивается, чтобы по окончании первого срока наказания ему вынесли новый приговор.

Как писал "Кавказский узел", председатель оппозиционной "Партии граждан и развития" в Азербайджане Али Алиев предстал перед судом в порядке частного уголовного обвинения в клевете. Иски подали раздельно два пограничника - полковник Эмиль Джафаров и капитан этой же структуры Рамин Адилов, выжившие при крушении вертолета 30 ноября 2021 года. Подготовительные заседания состоялись 7 января в Ясамальском районном суде Баку. 13 января на основе иска Джафарова суд приговорил Алиева к пяти месяцам лишения свободы. Политики и правозащитники в Азербайджане, а также международные структуры, осудили приговор. Они назвали это дело "политическим заказом" и потребовали освободить оппозиционера. На предварительном заседании в Бакинском апелляционном суде по делу Алиева 11 февраля были отклонены ходатайства защиты, включая о переводе его под домашний арест. 14 февраля суд оставил приговор в силе.

30 ноября 2021 года 14 человек, в том числе 13 пограничников, погибли при падении военного вертолета Ми-17 Госпогранслужбы во время учебного полета на авиаполигоне Гарагейбат в Хызынском районе, еще два офицера получили травмы. Генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело по статье о нарушении правил полета или подготовки к полету. К крушению вертолета привели "грубые ошибки, допущенные пилотами" во время посадки: члены экипажа нарушили правила эксплуатации и не учли направление и скорость ветра, сообщила 20 декабря 2021 года Генпрокуратура Азербайджана. В интервью YouTube-каналу Osmanqızı TV 9 декабря 2021 года Алиев усомнился в правдоподобности того, что двое пограничников выжили, так как "у них на лицах даже не было царапинки".

На 4 апреля в Ясамальском районном суде было назначено разбирательство по делу Али Алиева на основе жалобы, поданной в порядке частного уголовного обвинения капитаном госпогранслужбы Азербайджана Рамином Адиловым. Однако судебные слушания в четвертый раз были отложены, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Джавад Джавадов.

По его словам, впервые процесс был перенесен с 13 января на 14 февраля, потом - с 14 февраля на 28 февраля, а после - с 28 февраля на 4 апреля. "Вчера заседание перенесли на 22 апреля. Каждый раз заседания переносят под разными предлогами", - сказал адвокат.

Али Алиев считает, что заседания переносятся с целью оказать давление на него. "Конечно, я понимаю, что карусель с переносами заседаний является составной частью политического и морально-психологического давления против меня. Однако хочу информировать общественность, что подобными методами меня невозможность заставить отказаться от своих идей и борьбы", - говорится в заявлении Али Алиева, переданном "Кавказскому узлу" представителями "Партии граждан и развития".

По мнению оппозиционера, процесс затягивается для того, чтобы по окончании срока наказания по первому приговору ему назначили новый срок и продлили тюремное заключение. Другой адвокат Алиева Агиль Лаидж не исключает такой вероятности.

"Однозначно что-либо утверждать трудно. Возможно, это действительно так. Дело в том, что, согласно законодательству, при вынесении приговора в отношении уже осужденного первый и второй срок частично суммируются. Если же завершается первый срок, уже по второму сроку судья может выносить решения безотносительно предыдущего дела. Однако Али Алиева вообще неправильно судить повторно. Потому что предметом жалобы является одно и то же деяние. А по уголовному законодательству и вообще принципу права человек не может быть осужден дважды за одно и то же деяние", - сказал Лаидж корреспонденту "Кавказского узла".

Вместе с тем, он не исключает, что и вариант того, что второй процесс затягивается с учетом перспектив рассмотрения Верховным судом жалобы на Алиева по первому делу.

"Если Верховный суд подтвердит приговор, то Ясамальский суд может использовать это как прецедент для назначения обвинительного приговора и по второму делу", - сказал Лаидж.

По его словам, по той же статье Алиеву может грозить еще до шести месяцев лишения свободы. Первый срок наказания оппозиционера истекает 13 июня.

Глава НПО "Линия защиты" Руфат Сафаров считает необоснованным уголовное преследование Али Алиева.

"Уголовное преследование оппозиционного политика только за высказывание предположения, идущего вразрез с официальной версией силовиков, - это вызов праву и свободе выражения, гарантированной Европейской конвенцией. Если суд и взял к рассмотрению эти жалобы, то должен был объединить в едином производстве и вынести одно решение", - сказал Сафаров корреспонденту "Кавказского узла".

В Ясамальском районном суде отказались комментировать причины переносов заседания по делу Алиева. Истец Адилов оказался недоступен для комментариев.

Напомним, "Партия граждан и развития" (ПГР) была учреждена 28 мая 2006 году частью членов "Партии национальной независимости Азербайджана", покинувших ее в результате раскола, произошедшего после парламентских выборов 2005 года. С тех пор ПГР возглавляет Али Алиев. Он является кандидатом биологических наук, преподавателем Азербайджанского медицинского университета. На президентских выборах 2013 года Али Алиев был выдвинут кандидатом, но ЦИК не зарегистрировал его кандидатуру. Правозащитники признали Алиева политзаключенным.

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