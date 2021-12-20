Ошибка пилотов названа причиной крушения вертолета в Азербайджане

20 декабря 2021, 12:24

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Крушение вертолета Госпогранслужбы, в котором погибли 14 человек, произошло из-за ошибки пилотов при посадке на полигон, сообщила сегодня Генпрокуратура Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", 30 ноября 14 человек, в том числе 13 пограничников, погибли при падении военного вертолета Ми-17 Госпогранслужбы во время учебного полета на авиаполигоне Гарагейбат в Хызынском районе, еще два офицера получили травмы. Генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело по статье о нарушении правил полета или подготовки к полету. Крушение не связано с внешним вмешательством в ход полета, следствие отрабатывает версии о неосторожности пилота и технической неполадке, заявило 30 ноября ведомство.

К крушению вертолета привели "грубые ошибки, допущенные пилотами" во время посадки: члены экипажа нарушили правила эксплуатации и не учли направление и скорость ветра, сообщила сегодня Генпрокуратура Азербайджана. По данным следователей, экипаж принял решение о посадке, когда скорость вертолета составляла 141 км/ч, а расстояние от земли - 101 метр.

"В процессе посадки, без учета направления ветра, произошли существенные изменения параметров полета, и скорость полета упала до 0, а высота - до 89 метров. Пилоты попытались вывести вертолет из аварийного состояния, но тщетно", - говорится в пресс-релизе ведомства, который перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

По данным первичной судебно-медицинской экспертизы, находившиеся в вертолете люди погибли от травм, полученных в момент крушения, отмечается в сообщении.

По словам первого замгенпрокурора Эльчина Мамедова, к выводам об ошибке пилотов следователи пришли, проанализировав данные "черного ящика", с учетом мнений специалистов Минобороны, Госпогранслужбы и компании ASG Helicopter Services, передает АПА.

Согласно данным Генпрокуратуры, вертолет до катастрофы совершил 116 часов полета, и во время эксплуатации, а также при техническом осмотре неисправностей в нем обнаружено не было. Не нашли следователи и нарушений, связанных с полетом в день крушения. "Вертолет привлекался к учениям с определением летного состава по заранее утвержденному плану в соответствии с действующими нормативными документами, в процессе которых также не было выявлено нарушений каких-либо нормативных требований", - цитирует заявление Мамедова haqqin.az.

Напомним, при крушении погибли один полковник, один подполковник, пять майоров, четыре капитана, один старший лейтенант, один лейтенант и одно гражданское лицо. Родственникам погибших военных решено выплатить единовременную страховую выплату в размере 11 тысяч манатов (около 6470 долларов), а для пострадавших предусмотрена разовая страховая выплата в зависимости от тяжести травм, заявила 6 декабря "Ассоциация страховщиков Азербайджана".