Семьям жертв авиакатастрофы в Азербайджане обещаны выплаты

06 декабря 2021, 13:03

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Родственникам пограничников, погибших при крушении вертолета на авиаполигоне, решено выплатить по 11 тысяч манатов (около 6,5 тысячи долларов), заявила сегодня общественная организация "Ассоциация страховщиков Азербайджана".

Как писал "Кавказский узел", 30 ноября 14 пограничников погибли при падении военного вертолета Ми-17 Госпогранслужбы во время учебного полета на авиаполигоне Гарагейбат в Хызынском районе. Еще два офицера - полковник-лейтенант Эмиль Джафаров и капитан Рамин Адилов – получили травмы.

По данным Госпогранслужбы, при крушении погибли один полковник, один подполковник, пять майоров, четыре капитана, один старший лейтенант, один лейтенант и одно гражданское лицо.

Родственникам военных, погибших при крушении вертолета, будет выплачена единовременная страховая выплата в размере 11 тысяч манатов (около 6470 долларов), заявил исполнительный директор общественного объединения «Ассоциация страховщиков Азербайджана» Эльмар Мирсалаев.

По его словам, для пострадавших предусмотрена единовременная страховая выплата в соответствии с группой инвалидности, сообщает сегодня haqqin.az.

"Такие случаи регулируются законом «Об обязательном личном страховании военнослужащих». В связи с этим предусмотрены страховые выплаты, которые будут осуществлены Азербайджанской страховой коммерческой компанией... Раненым военнослужащим в соответствии с тремя группами инвалидности, а именно: по первой группе – 8800 манатов (около 5170 долларов. – Прим. "Кавказского узла"), второй - 6600 (около 3880 долларов. – Прим. "Кавказского узла") и третьей - 4400 (около 2590 долларов. – Прим. "Кавказского узла") манатов. При отсутствии инвалидности предусмотрена единовременная страховая выплата по двум категориям - 2700 манатов (около 1590 долларов. – Прим. "Кавказского узла") военнослужащим, получившим тяжелые увечья, и 550 (около 323 долларов. – Прим. "Кавказского узла") - легкие увечья", - приводит сегодня слова Мирсалаева Media.az.

Общественное объединение "Ассоциация страховщиков Азербайджана" - неправительственная организация, зарегистрированная в декабре 2006 года. Она действует на всей территории Азербайджана на основе Конституции, закона "О неправительственных организациях (общественных объединениях и фондах)", других нормативно-правовых актов и устава, говорится в публикации на сайте организации.

Напомним, Генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело по статье о нарушении правил полета или подготовки к полету. Крушение не связано с внешним вмешательством в ход полета, следствие отрабатывает версии о неосторожности пилота и технической неполадке, сообщило 30 ноября ведомство.