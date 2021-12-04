Врачи рассказали о состоянии пострадавших при крушении вертолета в Азербайджане

04 декабря 2021, 10:10

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Состояние здоровья двоих военных, пострадавших при крушении вертолета Ми-17 в Хызынском районе, оценивается как стабильное, угрозы их жизни нет, заявили врачи.

Как сообщал "Кавказский узел", 30 ноября военный вертолет разбился во время учебного полета на авиаполигоне Гарагейбат в Хызынском районе, погибли 14 человек, еще двое были ранены. Генпрокуратура возбудила уголовное дело о нарушении правил полета, повлекшим гибель двух или более лиц.

Врачи оценивают состояние здоровья полковник-лейтенанта Эмиля Джафарова и капитана Рамина Адилова, получивших ранения при крушении вертолета Ми-17, как удовлетворительное, информировал сегодня Report.az со ссылкой на погранслужбу.

"В настоящее время оба военнослужащих чувствуют себя нормально, делается все необходимое для их полного выздоровления и скорейшего возвращения на службу", – привел сегодня "Sputnik Азербайджан" сообщение Госпогранслужбы.

Напомним, что по одной из версий причинами крушения вертолета могли быть неосторожность пилота и техническая неполадка.