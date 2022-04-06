Активист "Мусават" сообщил о своем задержании на пикете в Баку

06 апреля 2022, 13:07

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Азиз Мамиев из оппозиционной партии "Мусават" был задержан 5 апреля за попытку провести одиночный пикет перед зданием МВД Азербайджана. В полиции на него оказали давление, рассказал активист.

Азиз Мамиев сообщил, что был задержан 5 апреля при попытке провести акцию протеста перед МВД Азербайджана. Ранее, по его словам, ему поступали угрозы в соцсетях и звонки с американских и скрытых номеров с оскорблениями его и членов его семьи. Полиция на обращение по этому поводу не отреагировала должным образом, утверждает активист.

"Теперь мне из анонимных источников угрожают распространением кадров моей интимной жизни. Кроме того, в прошлом году за участие в протестной акции в защиту политзаключенного Салеха Рустамова мне присудили штраф в размере 50 манатов. Эту суммы трижды списали с моей банковской карты. А на днях мне прислали сообщение с угрозами физической расправы. Поэтому я пошел к зданию МВД, чтобы потребовать прекращения всего этого. Но, как только я подошел туда с плакатом, меня сразу задержали", - рассказал Мамиев корреспонденту "Кавказского узла".

По словам активиста, его доставили в главное управление полиции города Баку.

"В здании полиции мне сразу надели наручники как преступнику. Меня отвели к начальнику управления уголовного розыска и велели написать заявления в связи с моими жалобами, обещали принять меры. Я написал заявление, но не верю в результаты. Где это видано, чтобы жалующемуся гражданину надевали наручники? Более того, на меня оказали давление в полиции, заявив, что такие как я, являются пятном для народа. Но никакое давление и угрозы не сломят меня, я продолжу борьбу за свободу в Азербайджане", - заявил Мамиев.

Глава пресс-службы партии "Мусават" Мустафа Гаджибейли отметил, что Мамиев является одним из самых активных молодых деятелей этой организации.

"Азиз Мамиев активно участвует в политической жизни. Он активно участвовал в протестных акциях, за что подвергался задержаниям, штрафам. Азиз активен и в социальных сетях. За это также его преследовали. В последнее время ему угрожают, пытаются запугать, подвергают моральному террору. Он обращался в полицию, но его жалобы не расследовали. Поэтому он прибег к акции протеста перед МВД, где его задержали. Формально у него якобы взяли заявление на жалобы, на самом деле по тому, как обращались с ним, - надели наручники, осуждали за политическую деятельность - это было очередным давлением", - сказал Гаджибейли корреспонденту "Кавказского узла".

Член НПО "Линия защиты" Руфат Сафаров считает, что угрозы через мессенджеры, социальные сети оппозиционерам в Азербайджане нередки.

"Активистов преследуют не только арестами, но и морально-психологическим давлением, оскорблениями, шантажом распространения кадров интимной жизни через мессенджеры. Правоохранительные органы как правило не расследуют эти случаи, не наказывают за это. Хотя современные технологии позволят установить анонимов, угрожающих активистам. Наша организация выступила с заявлением, в котором осудила несовместимые с законом и нравственностью действия морального террора против Мамиева, требует прекращения этого и наказания виновных", - сказал Сафаров корреспонденту "Кавказского узла".

В пресс-службе МВД Азербайджана подтвердили, что Мамиев был задержан и потом отпущен. "По беспокоящим его вопросам были взяты заявления. В отношении него какого-либо административного производства не было применено", - сказали корреспонденту "Кавказского узла" в ведомстве.

"Кавказский узел" ранее писал, что в январе Азиз Мамиев был вызван в полицию Баку в связи с репостом видеоролика в соцсети. Полицейские предупредили о недопустимости публикаций с критикой руководства страны, рассказал сам активист.

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Случаи преследования активистов в регионах юга России и Кавказа освещаются на странице "Кавказского узла" "Преследование активистов". Также на "Кавказском узле" содержится справка "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.