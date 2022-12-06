Правозащитники потеряли связь с близкими родственниками Тумсо и Мохамада Абдурахмановых

06 декабря 2022, 15:07

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Силовые структуры Германии не дают комментариев относительно местонахождения брата Тумсо Абдурахманова Мохамада, проинформировало издание Deutsche Welle. С ближайшими родственниками братьев Абдурахмановых также отсутствует связь, сообщили в правозащитной ассоциации "Вайфонд".

Как сообщал "Кавказский узел", 1 декабря в интернете распространились сведения об убийстве в Швеции чеченского блогера Тумсо Абдурахманова, при этом 2 декабря представители ассоциации "Вайфонд" и Ассамблеи чеченцев Европы отметили, что публикации об убийстве блогера не выглядят достоверными. Однако 5 декабря об убийстве Швеции Тумсо Абдурахманова сообщили его соратники,. Сын президента Чеченской Республики Ичкерия Аслана Масхадова Анзор, который ранее подтвердил информацию о смерти блогера, в ночь на 6 декабря заявил, что не до конца уверен в достоверности своих источников. Член Ассамблеи чеченцев Европы Шамиль Албаков надеется, что за исчезновением Тумсо стоит операция шведских спецслужб.

1 декабря в интернете распространились неподтвержденные сообщения об убийстве Абдурамханова в Швеции, но представители ассоциации "Вайфонд" и Ассамблеи чеченцев Европы отметили, что эти публикации не выглядят достоверными. Полиция Швеции и адвокат Абдурахманова отказались комментировать сведения о его смерти. По словам правозащитника Александра Черкасова, комментировать слухи об убийстве Абдурахманова нельзя без подтвержденной информации, но чеченских политэмигрантов в Европе убивают уже более десяти лет и угрозу для их жизней европейские власти не воспринимают как системную.

Сотрудники базирующейся в Швеции чеченской правозащитной ассоциации Vayfond отметили, что исчезли, а точнее, не отвечают на телефонные звонки не только Тумсо и Мохамад (также упоминается в СМИ как Мохмад) Абдурахмановы, но и ближайшие члены их семей, сообщило издание Deutsche Welle*.

При этом, в правозащитной организации добавили, что никто из ее членов не был дома у братьев Тумсо или Мохамада Абдурахманова, так как "никто не знает, где они живут, чтобы пойти и проверить", говорится в материале.

В Германии органы полиции до сих пор не ответили на запрос издания о местоположении или состоянии Мохамада Абдурахманова, который находится под охраной органов безопасности ФРГ. Не ответила на запрос издания и его адвокат Йоханна Кюнне (Johanna Kühne), говорится в публикации от 5 декабря.

Соратники Абдурахманова усомнились в правдивости информации о его гибели

Информация о покушении на Тумсо Абдурахманова выглядит правдивой, но убийство могло не состояться, заявил председатель политического движения чеченской диаспоры "Единая Сила" Джамбулат Сулейманов.

Он подчеркнул, что оппозиционный властям Чечни Telegram-канал, сообщивший о том, что гибель Тумсо Абдурахманова подтверждена, не указал источников информации, следует из видео. опубликованного сегодня в Telegram-канале "Нохчийн Гулам".

Оппозиционные властям Чечни эмигранты находятся в опасности, заявил Сулейманов. "Буквально накануне мне сообщили, что в Европе действует группа киллеров, целью которой являются чеченские активисты и политики. В списке предполагаемых жертв – братья Янгулбаевы, Анзор Масхадов, я и еще несколько человек", – привело его слова 5 декабря издание "Кавказ.Реалии"*.

Ибрагим Янгулбаев, объявлен в федеральный розыск по делу об оправдании терроризма, Росфинмониторинг включил его в реестр экстремистов и террористов, 22 ноября в этот же список включен Байсангур Яглубаев. 30 марта стало известно, что следователи в Чечне отказались проводить проверку угроз семье Янгулбаевых. В феврале 2020 года Ибрагим и Байсангур Янгулбаевы уехали в Европу. Подробности о конфликте Кадырова с Янгулбаевыми приведены в справках "Кавказского узла" "Как Янгулбаевы стали врагами Кадырова" и "Главное о борьбе кадыровцев с Янгулбаевыми".

Тумсо Абдурахманов регулярно критиковал Рамзана Кадырова и его окружение и сам неоднократно становился объектом критики со стороны властей Чечни. На "Кавказском узле" опубликована справка "Главное о Тумсо: почему дерзкий чеченец глумится над кровной местью "Лорда"". Материалы о противостоянии Тумсо Абдурахманова с чеченскими властями собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Тумсо против кадыровцев".

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