Уроженец Дагестана погиб на Украине

05 декабря 2022, 23:44

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Махти Мурзаев погиб на Украине, сообщила пресс-служба правительства Дагестана. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 274 уроженцев республики.

"Кавказский узел" писал, что Абдулла Джанболатов стал 273-м уроженцем Дагестана, гибель которого на Украине подтвердили власти.

На сообщение правительства Дагестана о гибели на Украине Махти Мурзаева обратило внимание сегодня издание "Кавказ.Реалии"*.

Председатель правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов пообещал помощь вдове погибшего на в ходе специальной военной операции на Украине Махти Мурзаева Нюрбият Мурзаевой помощь с трудоустройством и лечением ребенка, говорится в сообщении в Telegram-канале правительства Дагестана от 3 декабря. Другие подробности о погибшем в сообщении не указаны.

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель не менее 274 уроженцев Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.