Подтверждена гибель на Украине трех военных из Ростова-на-Дону

03 декабря 2022, 11:51

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Капитан Александр Кулаков, сержант Руслан Косьминин и рядовой Кирилл Серегин погибли на Украине. С начала военной операции на Украине власти подтвердили гибель там как минимум 89 военнослужащих из Ростовской области.

Как сообщал "Кавказский узел", 2 декабря стало известно, что во время проведения спецоперации на Украине погиб уроженец Новошахтинска Александр Пантелеев. К этой дате власти подтвердили гибель на Украине как минимум 86 военнослужащих из Ростовской области.

Во время спецоперации на Украине погибли военнослужащие из Ростова-на-Дону капитан Александр Кулаков, сержант Руслан Косьминин и рядовой Кирилл Серегин, сообщил 2 декабря Rostov.ru.

Погибшие военные награждены посмертно орденами Мужества, награды передали их родным в администрации Ворошиловского района, передал Donday.ru.

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель не менее 89 военных из Ростовской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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