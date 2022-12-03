Уроженец Ростовской области погиб на Украине

03 декабря 2022, 09:43

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На Украине погиб уроженец Новошахтинска Александр Пантелеев, сообщили власти. С начала спецоперации официально подтверждена гибель на Украине не менее 86 военных из Ростовской области.

Как сообщал "Кавказский узел", 2 декабря стало известно о гибели на Украине двух уроженцев Ростовской области – Антона Коваленко и Алексея Сажнева. В этой дате власти подтвердили гибель как минимум 85 военнослужащих из этого региона.

Во время проведения спецоперации на Украине погиб уроженец города Новошахтинск Ростовской области Александр Пантелеев, сообщила 2 декабря администрация Анадырского района Чукотского автономного округа на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

"На Чукотке Пантелеев жил и работал в Угольных Копях, в ФКП "Аэропорты Чукотки", был слесарем по ремонту автомобилей. В зону СВО попал по мобилизации, служил рядовым", – сказано в сообщении.

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель не менее 86 военных из Ростовской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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