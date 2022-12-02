Мемориальная доска Алексею Сажневу. Скриншот фото из ТГ-канала администрации Миллеровского района от 01.12.22, https://t.me/millerovoland/3453?single

02 декабря 2022, 01:10

Два уроженца Ростовской области погибли на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Рядовой Антон Коваленко и лейтенант Алексей Сажнев погибли на Украине, сообщили власти Батайска и Миллеровского района. С начала военной операции подтверждена гибель на Украине по меньшей мере 85 уроженцев Ростовской области.

Как писал "Кавказский узел", командир отделения разведки Иван Илларионов стал 83-м уроженцем Ростовской области, гибель которого на Украине подтвердили власти

Лейтенант Алексей Сажнев погиб на Украине, на доме, где он жил установлена мемориальная доска, сообщила 1 декабря администрация Миллеровского района. Сажнев погиб на второй день военной операции, указано в сообщении в Telegram-канале районной администрации.

Как следует из фотографии мемориальной доски, приложенной к сообщению, Сажневу было 36 лет. Он служил инженером авиационной установки. Посмертно награжден орденом Мужества.

О гибели на Украине Антона Коваленко стало известно из сообщения о передаче наград родным погибших. Антон Коваленко служил в звании рядового, сообщила 30 ноября администрация Батайска в своем Telegram-канале. Другие подробности о погибшем в сообщении не указаны. 

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель не менее 85 военных из Ростовской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Власти сообщили о гибели на Украине двух уроженцев Астраханской области", "Пять уроженцев Дагестана погибли на Украине", "Военный из Ростовской области погиб на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram. Номер для Телеграм +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

02 декабря 2022, 00:12

01 декабря 2022, 23:15

01 декабря 2022, 22:16

01 декабря 2022, 21:37

  • Журналист Тотров отказался платить штрафы за дискредитацию армии

    Сегодняшнее решение суда о штрафе за дискредитацию армии будет обжаловано, подана апелляция и на предыдущее аналогичное решение, сообщил журналист Руслан Тотров. Административные наказания по статьям о дискредитации стоит обжаловать, чтобы снизить риск дальнейшего уголовного преследования, посоветовала юрист.

01 декабря 2022, 20:40

  • Полиция применила силу к участникам акции в поддержку Аветисяна

    Активисты, требующие перевода Варужана Аветисяна из тюрьмы в гражданскую больницу, перекрыли одну из центральных улиц Еревана, полиция пыталась силой вытеснить их с проезжей части и изменить маршрут шествия, в результате произошли столкновения активистов с полицией.

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи