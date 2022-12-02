Два уроженца Ростовской области погибли на Украине

02 декабря 2022, 01:10

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Рядовой Антон Коваленко и лейтенант Алексей Сажнев погибли на Украине, сообщили власти Батайска и Миллеровского района. С начала военной операции подтверждена гибель на Украине по меньшей мере 85 уроженцев Ростовской области.

Как писал "Кавказский узел", командир отделения разведки Иван Илларионов стал 83-м уроженцем Ростовской области, гибель которого на Украине подтвердили власти.

Лейтенант Алексей Сажнев погиб на Украине, на доме, где он жил установлена мемориальная доска, сообщила 1 декабря администрация Миллеровского района. Сажнев погиб на второй день военной операции, указано в сообщении в Telegram-канале районной администрации.

Как следует из фотографии мемориальной доски, приложенной к сообщению, Сажневу было 36 лет. Он служил инженером авиационной установки. Посмертно награжден орденом Мужества.

О гибели на Украине Антона Коваленко стало известно из сообщения о передаче наград родным погибших. Антон Коваленко служил в звании рядового, сообщила 30 ноября администрация Батайска в своем Telegram-канале. Другие подробности о погибшем в сообщении не указаны.

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель не менее 85 военных из Ростовской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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