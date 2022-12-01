Разведчик из Ростовской области погиб на Украине

01 декабря 2022, 11:40

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Во время проведения военной операции на Украине погиб командир отделения разведки Иван Илларионов из Тацинского района. С начала спецоперации официально подтверждена гибель на Украине не менее 83 военных из Ростовской области.

Как сообщал "Кавказский узел", 30 ноября стало известно о гибели на Украине ефрейтора Романа Шелудько из Азовского района. Он стал, по меньшей мере, 82-м военнослужащим из Ростовской области, чью гибель подтвердили власти.

Во время проведения спецоперации на Украине погиб военнослужащий-контрактник Иван Илларионов из станицы Ермаковской Тацинского района Ростовской области. Илларионов был награжден медалью "За воинскую доблесть", он похоронен в Тацинском районе, сообщил сегодня Bataysk-gorod.ru.

Илларионов был командиром отделения разведки, он является уроженцем станицы Ермаковской, передал новостной портал Battime.ru.

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель не менее 83 военных из Ростовской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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