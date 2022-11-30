Власти сообщили о гибели на Украине добровольца из Ростовской области

30 ноября 2022, 19:59

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Ефрейтор Роман Шелудько погиб на Украине, сообщила администрация Азовского района. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 82 уроженцев Ростовской области.

"Кавказский узел" писал, что контрактник Владимир Бейсов стал 81-м уроженцем Ростовской области, гибель которого на Украине подтвердили власти.

Уроженец села Кугей, ефрейтор Роман Шелудько погиб на Украине, в школе, где он учился, открыта мемориальная доска, сообщила 29 ноября администрация Азовского района.

Роман Шелудько участвовал в антитеррористической операции на Кавказе, в военной операции в Сирии, а после добровольцем отправился на Донбасс, где погиб 18 апреля. Ему было 37 лет. Посмертно он награжден орденом Мужества, указано в сообщении в Telegram-канале районной администрации.

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель не менее 82 уроженцев Ростовской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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