В школе, где учился Роман Шелудько, открыта мемориальная доска. Скриншот https://t.me/azovskiyrayon/2376

30 ноября 2022, 19:59

Власти сообщили о гибели на Украине добровольца из Ростовской области

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Ефрейтор Роман Шелудько погиб на Украине, сообщила администрация Азовского района. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 82 уроженцев Ростовской области.

"Кавказский узел" писал, что контрактник Владимир Бейсов стал 81-м уроженцем Ростовской области, гибель которого на Украине подтвердили власти.

Уроженец села Кугей, ефрейтор Роман Шелудько погиб на Украине, в школе, где он учился, открыта мемориальная доска, сообщила 29 ноября администрация Азовского района.

Роман Шелудько участвовал в антитеррористической операции на Кавказе, в военной операции в Сирии, а после добровольцем отправился на Донбасс, где погиб 18 апреля. Ему было 37 лет. Посмертно он награжден орденом Мужества, указано в сообщении в Telegram-канале районной администрации.

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель не менее 82 уроженцев Ростовской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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Примечание:

"Двое мобилизованных из Дагестана погибли на Украине", "Власти сообщили о гибели на Украине двух уроженцев Астраханской области", "Военный из Ростовской области погиб на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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