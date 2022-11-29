Власти сообщили о гибели на Украине военного из Азовского района

29 ноября 2022, 10:31

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Военнослужащий-контрактник Владимир Бейсов погиб на Украине, сообщили власти Азовского района. С начала военной операции официально подтверждена гибель на Украине не менее 81 военного из Ростовской области.

Как информировал "Кавказский узел", ранее власти Сальского района Ростовской области сообщили о гибели на Украине старшины Андрея Султанова. Он стал по меньшей мере 80-м военнослужащим из Ростовской области, чью гибель на Украине подтвердили власти.

Во время спецоперации на Украине погиб военнослужащий-контрактник Владимир Бейсов, сообщила на своей странице в соцсети "ВКонтакте" администрация Азовского района Ростовской области.

Глава администрации Азовского района Александр Палатный передал матери Владимира Бейсова Нине Бейсовой орден Мужества, которым награжден её сын, сказано в сообщении.

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель не менее 81 военного из Ростовской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.