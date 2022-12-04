Армения сообщила о ранении солдата

04 декабря 2022, 10:55

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Армянский военнослужащий доставлен в тяжелом состоянии в госпиталь после получения огнестрельного ранения, сообщило Минобороны Армении.

По данным Минобороны Армении, вечером 3 декабря один из военнослужащих страны получили огнестрельное ранение, после чего был доставлен в госпиталь.

Иные подробности ведомство не сообщило. Инцидент произошел 3 декабря, около 20.00 [19.00 мск], информировал сегодня News.am со ссылкой на пресс-службы Минобороны Армении.

Состояние военнослужащего оценивается как крайне тяжелое, сказано в сообщении.

"Кавказский узел" также писал, что 17 ноября был ранен военнослужащий Армении в результате обстрела со стороны Азербайджана.

Напомним, сегодня утром Азербайджана заявил об обстреле позиций своих военных армянскими военными. Оборонное ведомство Азербайджана уточнило, что был открыт ответный огонь.

Призываем читателей "Кавказского узла" установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать наши новости на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть наши видео на Youtube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.