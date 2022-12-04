04 декабря 2022, 10:55

Армения сообщила о ранении солдата

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Армянский военнослужащий доставлен в тяжелом состоянии в госпиталь после получения огнестрельного ранения, сообщило Минобороны Армении.

По данным Минобороны Армении, вечером 3 декабря один из военнослужащих страны получили огнестрельное ранение, после чего был доставлен в госпиталь.

Иные подробности ведомство не сообщило. Инцидент произошел 3 декабря, около 20.00 [19.00 мск], информировал сегодня News.am со ссылкой на пресс-службы Минобороны Армении.

 Состояние военнослужащего оценивается как крайне тяжелое, сказано в сообщении.

"Кавказский узел" также писал, что 17 ноября был ранен военнослужащий Армении в результате обстрела со стороны Азербайджана.

Напомним, сегодня утром Азербайджана заявил об обстреле позиций своих военных армянскими военными. Оборонное ведомство Азербайджана уточнило, что был открыт ответный огонь.

Призываем читателей "Кавказского узла" установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать наши новости на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть наши видео на Youtube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

 "Армянский солдат ранен в результате обстрела", "Солдат из Армении ранен на границе с Азербайджаном", "Армения заявила о ранении солдата-срочника после обстрела".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram. Номер для Телеграм +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

04 декабря 2022, 09:59

04 декабря 2022, 09:02

04 декабря 2022, 08:02

04 декабря 2022, 07:05

  • Правозащитники в Грузии потребовали от властей соблюдать права инвалидов

    Инвалиды в Грузии не могут полноценно участвовать в общественной жизни, поскольку власти страны игнорируют рекомендации Комитета по правам инвалидов. Между тем, защита прав уязвимых групп населения является одним из 12 условий для получения Грузией статуса кандидата в Евросоюз, отметили в совместном заявлении ряд грузинских правозащитных организаций.

04 декабря 2022, 06:07

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи