Солдат из Армении ранен на границе с Азербайджаном

11 января 2022, 17:29

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Армянский военнослужащий получил ранение средней тяжести у села Верин Шоржа Гегаркуникской области в результате обстрела со стороны Азербайджана, заявило Минобороны Армении.

Как писал "Кавказский узел", 8 января азербайджанские военные открыли огонь в направлении села Верин Шоржа, рассказал глава общины. Минобороны Азербайджана в тот же день заявило об обстреле позиций со стороны Армении с использованием гранатометов и крупнокалиберного оружия. 10 января Минобороны Нагорного Карабаха сообщило об обстреле села Кармир Шука Мартунинского района, в результате чего загорелся автомобиль мирного жителя. Минобороны Азербайджана назвало это сообщение ложью. Азербайджанские военные также обстреляли пожарных в селе Кармир Шука, заявило позже МВД Нагорного Карабаха. В тот же день на интенсивный огонь со стороны азербайджанских военных пожаловались жители села Нахичеваник Аскеранского района, занимавшиеся сельскохозяйственными работами. Сегодня Минобороны Азербайджана заявило о гибели военнослужащего в результате обстрела с армянской стороны.

В районе 15.15(14.15 мск) азербайджанские подразделения нарушили режим перемирия, обстреляв армянские боевые позиции в направлении села Верин Шоржа в Гегаркуникской области, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе Минобороны Армении.

По словам представитель ведомства, в результате ранение средней степени тяжести получил один армянский военнослужащий, рассказал представитель ведомства. "По состоянию на 17.00 (16.00 мск) ситуация на границе относительно стабильная и находится под контролем армянских подразделений", - отметил сотрудник пресс-службы.

На сайте Минобороны Азербайджана на 17.20 мск не содержится комментариев относительного заявления военного ведомства Армении.

Подробнее о пограничном конфликте двух стран рассказывается в справке "Кавказского узла" "На Черном озере: пограничный конфликт Азербайджана и Армении". Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война?", а новости о пограничном конфликте Армении и Азербайджана – на странице "Ереван и Баку делят границы".