Армения заявила о ранении солдата-срочника после обстрела

21 мая 2022, 22:00

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Рядовой-срочник Гор Гюльсарян получил огнестрельное ранение после обстрела с азербайджанской стороны, заявило Минобороны Армении.

Как писал "Кавказский узел", Азербайджан и Армения регулярно обмениваются обвинениями в обстрелах. Позиции азербайджанской армии в Кельбаджарском направлении вечером 20 мая обстреляны со стороны Армении, сообщило сегодня утром Минобороны Азербайджана, однако армянское военное ведомство заявило, что сведения об обстреле не соответствуют действительности. Позже Минобороны Азербайджана сообщило, что армянские войска вновь обстреляли позиции азербайджанской армии в Кельбаджарском направлении.

Азербайджанские подразделения сегодня днем открыли огонь по позициям вооруженных сил Армении и ранили одного солдата, сообщило Минобороны Армении.

"21 мая около 14.05 (13.05 мск) азербайджанские подразделения открыли огонь по боевым опорным пунктам ВС Армении, расположенным на восточном участке армяно-азербайджанской границы. В результате этого легкое огнестрельное ранение получил военнослужащий-срочник N-ской воинской части, рядовой Гор Агванович Гюльсарян. Солдату была оказана необходимая медицинская помощь, его состояние удовлетворительное", - сообщается на сайте Минобороны Армении.

Ответными действиями огонь азербайджанских подразделений был подавлен, отчиталось военное ведомство.

Призываем читателей "Кавказского узла" установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать наши новости на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть наши видео на Youtube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.