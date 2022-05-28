Армянский солдат ранен в результате обстрела

28 мая 2022, 16:45

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Солдат срочной службы получил тяжелое ранение в результате нарушения режима перемирия азербайджанской стороной, заявило Минобороны Армении.

Как писал "Кавказский узел", Азербайджан и Армения регулярно обмениваются обвинениями в обстрелах. Позиции азербайджанской армии в Кельбаджарском направлении вечером 20 мая были обстреляны со стороны Армении, сообщило 21 мая Минобороны Азербайджана, однако армянское военное ведомство заявило, что сведения об обстреле не соответствуют действительности. Позже Минобороны Азербайджана сообщило, что армянские войска вновь обстреляли позиции азербайджанской армии в Кельбаджарском направлении. А Армения заявила о ранении солдата-срочника после обстрела с азербайджанской стороны.

Сегодня утром при обстрелах с азербайджанской стороны ранение получил солдат срочной службы, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе Минобороны Армении.

По словам представителя ведомства, инцидент произошел на юго-восточном направлении армяно-азербайджанской границы в 10.40 по местному времени (09.40 мск).

"Азербайджанские подразделения открыли огонь из разнокалиберного оружия, в том числе снайперских винтовок, по армянским боевым позициям. В результате нарушения режима перемирия ранение получил солдат срочной службы Давид Варданян. Его состояние оценивается как тяжелое", - отметил сотрудник пресс-службы.

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